भारतीय कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)
Shubman Gill Test Runs Record: भारतीय टीम अब श्रीलंका के दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जाएगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15 अगस्त से खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भी भारत के लिए यह सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम से फैंस को बड़ी उम्मीदें होंगी। खुद कप्तान के पास इस मौके पर एक बड़ा माइलस्टोन पार करने का मौका होगा। वह सिर्फ 31 रन बनाते ही दिग्गजों के क्लब में शामिल हो जाएंगे।
बता दें कि शुभमन गिल अपने 3000 टेस्ट रन पूरे करने से सिर्फ 31 रन दूर हैं। वह अब तक 41 मैचों की 74 पारियों में 44.31 के औसत से 2969 रन बना चुके हैं। 31 रन बनाते ही वह मुरली विजय, रवि शास्त्री, ऋषभ पंत और नवजोत सिंह सिद्धू के तीन हजारी टेस्ट रन के क्लब में शामिल हो जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में इस मुकाम तक पहुंचने वाले वह 28वें भारतीय खिलाड़ी होंगे।
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|केएल राहुल
|2014-2026
|68
|119
|4153
|199
|36.42
|12
|20
|रवींद्र जडेजा
|2012-2025
|89
|133
|4095
|175*
|38.27
|6
|28
|ऋषभ पंत
|2018-2026
|50
|87
|3557
|159*
|43.37
|8
|19
|शुभमन गिल
|2020-2026
|41
|74
|2969
|269
|44.31
|11
|8
|यशस्वी जायसवाल
|2023-2026
|29
|54
|2535
|214*
|48.75
|7
|13
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|सचिन तेंदुलकर
|1989-2013
|200
|329
|15,921
|248*
|53.78
|51
|68
|राहुल द्रविड़
|1996-2012
|163
|284
|13,265
|270
|52.63
|36
|63
|सुनील गावस्कर
|1971-1987
|125
|214
|10,122
|236*
|51.12
|34
|45
|विराट कोहली
|2011-2025
|123
|210
|9,230
|254*
|46.85
|30
|31
|वीवीएस लक्ष्मण
|1996-2012
|134
|225
|8,781
|281
|45.97
|17
|56
|वीरेंद्र सहवाग
|2001-2013
|103
|178
|8,503
|319
|49.43
|23
|31
|सौरव गांगुली
|1996-2008
|113
|188
|7,212
|239
|42.17
|16
|35
|चेतेश्वर पुजारा
|2010-2023
|103
|176
|7,195
|206*
|43.60
|19
|35
|दिलीप वेंगसरकर
|1976-1992
|116
|185
|6,868
|166
|42.13
|17
|35
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|1984-2000
|99
|147
|6,215
|199
|45.03
|22
|21
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