Shubman Gill Test Runs Record: भारतीय टीम अब श्रीलंका के दौरे पर दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलने जाएगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में 15 अगस्‍त से खेला जाएगा। वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भी भारत के लिए यह सीरीज बेहद ही महत्‍वपूर्ण है। ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम से फैंस को बड़ी उम्‍मीदें होंगी। खुद कप्‍तान के पास इस मौके पर एक बड़ा माइलस्‍टोन पार करने का मौका होगा। वह सिर्फ 31 रन बनाते ही दिग्‍गजों के क्‍लब में शामिल हो जाएंगे।