डैरेन सैमी का बयान विवादास्पद, हेड कोच पर नाराज़ हुए अल्जारी जोसेफ, कहा – उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा

Alzarri Joseph, West Indies Cricket Team, WI vs PAK: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सेंट जॉन्स के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस सीरीज़ में तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ नहीं खेल रहे हैं। जोसेफ को लेकर टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जोसेफ निजी कारणों से इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। जोसेफ ने सैमी के इस बयान पर हैरानी जताई है।