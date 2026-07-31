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डैरेन सैमी का बयान विवादास्पद, हेड कोच पर नाराज़ हुए अल्जारी जोसेफ, कहा – उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले डैरेन सैमी ने कहा था कि अल्जारी जोसेफ ने खेलने से मना कर दिया था। सैमी द्वारा बयान दिए जाने के कई दिन बाद जोसेफ ने पलटवार किया है। जोसेफ ने सैमी के बयान को विवादास्पद और बिना किसी संदर्भ वाला बताया है।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 31, 2026

West indies vs Pakistan

डैरेन सैमी के बयान पर नाराज़ हुए अल्जारी जोसेफ (photo - IANS)

Alzarri Joseph, West Indies Cricket Team, WI vs PAK: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सेंट जॉन्स के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस सीरीज़ में तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ नहीं खेल रहे हैं। जोसेफ को लेकर टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जोसेफ निजी कारणों से इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। जोसेफ ने सैमी के इस बयान पर हैरानी जताई है।

डैरेन सैमी पर नाराज़ हुए जोसेफ

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले डैरेन सैमी ने कहा था कि अल्जारी जोसेफ ने खेलने से मना कर दिया था। सैमी द्वारा बयान दिए जाने के कई दिन बाद जोसेफ ने पलटवार किया है। जोसेफ ने सैमी के बयान को विवादास्पद और बिना किसी संदर्भ वाला बताया है।

जोसेफ ने एंटीगुआ ऑब्जर्वर के गुड मॉर्निंग जोजो स्पोर्ट्स शो में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने दो मैचों की सीरीज से बाहर रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह पूरी तरह से फिट नहीं हैं। जोसेफ ने कहा, "पीठ के निचले हिस्से में बार-बार होने वाले स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण मैं लंबे समय से मैदान से बाहर हूं और ऐसे हालात में टेस्ट क्रिकेट खेलना आसान नहीं था।"

मेरी हेड कोच से बात हुई थी

उन्होंने कहा, "मेरी बात हेड कोच से हुई थी। मैंने क्रिकेट वेस्टइंडीज से भी बात की थी। अगर आप ध्यान दें तो क्रिकेट वेस्टइंडीज द्वारा जारी बयान में मेरी बाहर रहने की वजह निजी बताई गई है। सैमी, जो लंबे समय से टीम में हैं, उन्हें ठीक-ठीक पता है कि उस बयान का क्या असर होता है।"

जोसेफ ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, मुझे सैमी के बयान के बारे में कुछ नहीं कहना है। उन्हें ठीक-ठीक पता है कि उस बयान का क्या अर्थ होता है और जनता में क्या बात बनती है।"

मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा, "मैं पूरे एक साल से बाहर हूं। दूसरे स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद मैंने इतने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा जोर नहीं दिया है। हमने यहां दो टेस्ट मैच खेलने, लगातार पांच वनडे (इस महीने की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ) खेलने और मेरे शरीर को कैसा महसूस हो रहा था, इस बारे में बात की और मुझे खुद पता था कि मेरा शरीर एक और टेस्ट सीरीज के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सैमी का विवादित और बिना किसी संदर्भ वाला है।"

इस विवाद के बाद सैमी के साथ पेशेवर संबंधों पर पड़ने वाले असर पर अल्जारी ने कहा, "मैं वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, न कि डैरेन सैमी का। मैं वहां दोस्त बनाने नहीं जाता। एक पेशेवर खिलाड़ी हूं, तो निश्चित रूप से खेलूंगा।"

यह विवाद तब शुरू हुआ जब क्रिकेट वेस्टइंडीज ने 23 जुलाई को पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान किया। इसमें बताया गया कि जोसेफ 'निजी कारणों' से उपलब्ध नहीं हैं। एक दिन बाद, सैमी ने सबके सामने कहा कि जोसेफ को चुना गया था लेकिन उसने 'चुनाव से मना कर दिया था।'

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vaibhav suryavanshi

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Updated on:

31 Jul 2026 06:17 pm

Published on:

31 Jul 2026 06:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / डैरेन सैमी का बयान विवादास्पद, हेड कोच पर नाराज़ हुए अल्जारी जोसेफ, कहा – उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा

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