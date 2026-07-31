Vaibhav Suryavanshi को उपकप्तान बनाने पर उठे सवाल तो सामने आए सेलेक्टर्स, बताया क्यों लिया इतना बड़ा फैसला

Vaibhav Suryavanshi Vice Captaincy Controversy: दलिप ट्रॉफी (Duleep Trophy) 2026 के लिए ईस्ट जोन की टीम का ऐलान हो गया है। 15 सदस्यीय टीम की अगुवाई विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन करेंगे, जबकि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को उप-कप्तान बनाया गया है। चयनकर्ताओं के इस फैसले पर सवाल उठने लगे कि आखिर 15 साल के खिलाड़ी को उपकप्तानी क्या सोच कर दी गई है। अब ईस्ट जोन के चयनकर्ताओं ने चुप्पी तोड़ दी है और बताया है कि आखिरी सूर्यवंशी को क्यों ये जिम्मेदारी दी गई है।