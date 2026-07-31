टीम में जगह न मिलने पर क्रिकेटर ने दी जान, सुसाइड नोट में सामने आई बड़ी वजह

घटना की सूचना मिलते ही बजाज नगर पुलिस थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल बजाज नगर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज कर लिया है और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।