Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी को उप-कप्तान बनाए जाने से नाराज़ हुए हर्षा भोगले, कहा – टैलेंट है, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट में वह बहुत नीचे हैं

सूर्यवंशी को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने से मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले खुश नहीं हैं और उन्होंने चयनकर्ताओं के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। हर्षा ने एक्स पर लिखा, "मुजे समझ नहीं पा रहा कि वैभव सूर्यवंशी को एक सीनियर रेड बॉल टीम का उपकप्तान बनाने के पीछे क्या सोच है। उन्होंने 12 पारियां खेली हैं और 17.25 की औसत से 207 रन बनाए हैं। उसका टैलेंट असाधारण है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में अभी सीखने का लंबा सफर बाकी है और वह इसमें अभी बहुत नीचे हैं।"