FIH वर्ल्ड कप के लिए नीले की जगह ‘भगवा’ हुई टीम इंडिया की जर्सी तो पूर्व कप्तान ने उठाए सवाल

Team India new jersey colour: FIH वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 15 अगस्‍त से नीदरलैंड और बेल्जियम की संयुक्‍त मेजबानी में होने जा रहा है। इस मेगा इवेंट में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें हिस्‍सा लेंगी। लेकिन, इससे पहले भारतीय टीम की नई जर्सी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ही हॉकी इंडिया ने नई जर्सी जारी की थी, जिसका रंग नीले से बदलकर भगवा (केसरिया) कर दिया गया है। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान वीरेन रसकिन्हा इस पर नाराजगी जताई है। बता दें कि सभी खेलों में भारतीय एथलीट नीला रंग पहनते हैं और हॉकी टीम भी इतने सालों में अलग नहीं रही है। नीले रंग का शेड कभी-कभी बदल सकता है, लेकिन बेस रंग हमेशा एक ही रहा है।