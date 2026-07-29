29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

CWG 2026: बॉक्सर अंकुश यादव ने भी पक्का किया ब्रॉन्ज मेडल, 80 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में बनाई जगह

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 7वें दिन भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भारत के चार बॉक्सर साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश यादव ने अपनी - अपनी कैटेगरी में मेडल पक्के कर लिए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 29, 2026

CWG 2026

अंकुश यादव ने भी अपना मेडल सुनिश्चित कर लिया है। (photo - IANS)

Ankush Yadav, Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भारत ने बॉक्सिंग इवेंट में चार मेडल पक्के कर लिए हैं। साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी और सचिन सिवाच के बाद अब अंकुश यादव ने भी अपना मेडल सुनिश्चित कर लिया है। अंकुश ने पुरुष 80 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में सेशेल्स के जैड मिकॉक को सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से हराया है।

अंकुश ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा

भारतीय बॉक्सर ने मुकाबले की शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और तीनों राउंड आसानी से जीतकर जजों से 5-0 का सर्वसम्मत फैसला अपने पक्ष में कराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले के दौरान रिंग पर बेहतरीन कंट्रोल, तेज कॉम्बिनेशन और असरदार काउंटर-अटैक का प्रदर्शन किया, जिससे माइकोक को कोई खास प्रभाव छोड़ने का मौका नहीं मिला। जजों ने भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 30-26, 30-27, 30-27, 30-27 और 30-27 का स्कोर दिया।

ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया

इस जीत के साथ अंकुश सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग फॉर्मेट के तहत कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है, क्योंकि सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अब भारतीय बॉक्सर अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाने और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

चार भारतीय बॉक्सरों ने मेडल पक्के किए

ग्लासगो में भारत की बॉक्सिंग टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें कई बॉक्सर प्रतियोगिता में आगे बढ़े हैं और देश के लिए मेडल जीतने की उम्मीदों को मजबूत किया है। अंकुश कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले सातवें भारतीय मुक्केबाज बने गए हैं। उनसे पहले प्रीति, प्रिया, जादुमनी सिंह, साक्षी, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच ने भी अपनी-अपनी वेट कैटेगरी के अंतिम चार में जगह बना ली है।

मंगलवार को प्रिया ने (60 किग्रा वर्ग) क्वार्टर फाइनल में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 से मात दी, जिसके बाद प्रीति ने महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के मुकाबले में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की। पुरुषों के 55 किग्रा क्वार्टरफाइनल मुकाबले में म्वाले म्वेंगो को 5-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

इसके बाद, बुधवार को सचिन से पहले साक्षी और अरुंधति ने अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में भारत के लिए मेडल सुनिश्चित किए। महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टरफाइनल में साक्षी ने नॉर्दन आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को 5-0 से हराया, जबकि अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से मात दी।

CWG 2026: आज भारतीय खिलाड़ी ग्लासगो में ला सकते है मेडल्स की बाढ़, जानिए कॉमनवेल्थ गेम्स में 7वें दिन का पूरा शेड्यूल

ये भी पढ़ें
Commonwealth Games 2026 India schedule,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Commonwealth Games 2026

Updated on:

29 Jul 2026 07:41 pm

Published on:

29 Jul 2026 07:25 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / CWG 2026: बॉक्सर अंकुश यादव ने भी पक्का किया ब्रॉन्ज मेडल, 80 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में बनाई जगह

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Commonwealth Games 2026

CWG 2026: मुक्केबाज साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने पक्का किया मेडल, महिला 70 और 51 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचीं

Commonwealth Games 2026 – Women's 70kg Boxing Quarter-final
अन्य खेल

CWG 2026: आज भारतीय खिलाड़ी ग्लासगो में ला सकते है मेडल्स की बाढ़, जानिए कॉमनवेल्थ गेम्स में 7वें दिन का पूरा शेड्यूल

Commonwealth Games 2026 India schedule,
अन्य खेल

CWG 2026 Medal Standing: वेटलिफ्टिंग में भारत ने जीते 7 मेडल, जानें छठे दिन आए कितने मिले और कौन सबसे आगे

cwg 2026 medal standing
खेल

Sarvesh Kushare: मक्‍के के छिलकों पर की प्रैक्टिस, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में डाला सिल्वर मेडल

Sarvesh Kushare , Sarvesh Kushare High Jump
अन्य खेल

CWG 2026: दर्द से कराहते हुए तेजस्विन शंकर ने बीच में छोड़ा इवेंट, लेकिन सर्वेश कुशारे को सिल्वर मेडल जिताने में निभाई अहम भूमिका

Tejaswin Shankar
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.