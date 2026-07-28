CWG 2026: दर्द से कराहते हुए तेजस्विन शंकर ने बीच में छोड़ा इवेंट, लेकिन सर्वेश कुशारे को सिल्वर मेडल जिताने में निभाई अहम भूमिका

तेजस्विन शंकर ने कहा, "यह चोट ऐसे समय पर आई, जब मुझे अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा था और एक और बड़ा पदक जीतने के इरादे से मैं मैदान में उतरा था। लेकिन, मैंने 2.05 मीटर की अपनी पहली कोशिश में ही घुटने में दर्द महसूस किया। इसके बाद दूसरी छलांग लगाने का जोखिम नहीं उठाया। यह कोई नई चोट नहीं है, बल्कि घुटने में लंबे समय से टेंडोनाइटिस की समस्या रही है। यह दर्द आमतौर पर नियंत्रित रहता है, लेकिन इस बार वार्म-अप के दौरान ही अचानक तेज हो गया।"