CWG 2026: मुक्केबाज साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने पक्का किया मेडल, महिला 70 और 51 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचीं

साक्षी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले चौथी भारतीय बॉक्सर हैं; उनसे पहले प्रीति, प्रिया और जादुमनी सिंह भी अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में अंतिम चार में जगह बना चुके हैं। प्रिया ने महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को प्वाइंट्स के आधार पर 4-1 से मात देकर अगले दौर में जगह बनाई, जबकि प्रीति ने महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के मुकाबले में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद मंगलवार देर रात जादुमनी सिंह ने पुरुषों के 55 किग्रा क्वार्टरफाइनल मुकाबले में म्वाले म्वेंगो को 5-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।