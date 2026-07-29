CWG 2026 Medal Standing: वेटलिफ्टिंग में भारत ने जीते 7 मेडल, जानें छठे दिन आए कितने मिले और कौन सबसे आगे

Team India at CWG 2026: भारत के गुलवीर सिंह ने मंगलवार को देर रात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर फाइनल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। उससे ठीक कुछ देर पहले महिला वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला। इन दो मेडल के साथ टीम इंडिया ने अब तक 12 पदक जीत लिए हैं और वो मेडल टेबल में 9वें स्थान पर खिसक गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 35 गोल्ड, 18 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ पहले स्थान पर है, तो कनाडा ने 13 और इंग्लैंड ने 10 गोल्ड जीते हैं।