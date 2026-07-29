CWG 2026: आज भारतीय खिलाड़ी ग्लासगो में ला सकते है मेडल्स की बाढ़, जानिए कॉमनवेल्थ गेम्स में 7वें दिन का पूरा शेड्यूल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (Photo - X/@sonysportsnetwk)
CWG 2026, India Matches Schedule: आज बुधवार, 29 जुलाई को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 7वें दिन भारत की कोशिश अपनी मेडल टैली में और ऊपर जाने की होगी। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि ओलंपियन पारुल चौधरी और मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स में देश का मोर्चा संभालेंगे। इसके अलावा, ग्लासगो के SEC सेंटर में बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जहां जीत का मतलब सीधे मेडल पक्का होना है। साथ ही, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग और पैरा एथलेटिक्स में भी भारत की मेडल उम्मीदें दांव पर होंगी।
|समय (Time)
|खेल (Sport)
|इवेंट (Event)
|भारतीय खिलाड़ी
|दोपहर 2:00 बजे
|वेटलिफ्टिंग
|महिलाओं का 77kg फाइनल (मेडल इवेंट)
|संजना
|दोपहर 3:12 बजे
|स्विमिंग
|पुरुष 200m फ्रीस्टाइल हीट्स
|साजन प्रकाश, अनीश सुनील कुमार गौड़ा
|दोपहर 3:35 बजे
|एथलेटिक्स
|पुरुष शॉट पुट क्वालिफाइंग
|तजिंदरपाल सिंह तूर, समरदीप सिंह गिल
|शाम 4:20 बजे
|एथलेटिक्स
|पुरुष 200m राउंड 1 (हीट 4)
|अनिमेष कुजूर
|शाम 4:45 बजे
|बॉक्सिंग
|महिला 51kg क्वार्टर फाइनल
|साक्षी चौधरी vs कैटलिन फ्रायर्स
|शाम 5:30 बजे
|बॉक्सिंग
|महिला 70kg क्वार्टर फाइनल
|अरुंधति चौधरी vs मॉर्गन हेंडरसन
|शाम 6:15 बजे
|बॉक्सिंग
|पुरुष 60kg क्वार्टर फाइनल
|सचिन सिवाच vs ट्रेजर मोरेमी
|शाम 7:00 बजे
|बॉक्सिंग
|पुरुष 80kg क्वार्टर फाइनल
|अंकुश vs जेड मिकॉक
|शाम 7:30 बजे
|बॉक्सिंग
|पुरुष +90kg क्वार्टर फाइनल
|नरेंद्र बेरवाल vs माइकल सेको
|रात 11:00 बजे
|बॉक्सिंग
|महिला 57kg क्वार्टर फाइनल
|जैस्मीन लंबोरिया vs एलिस ग्लिन
|रात 11:37 बजे
|स्विमिंग
|पुरुष 100m बैकस्ट्रोक फाइनल (मेडल इवेंट)
|श्रीहरि नटराज (क्वालिफाई करने पर)
|रात 11:51 बजे
|स्विमिंग
|पुरुष 200m फ्रीस्टाइल फाइनल (मेडल इवेंट)
|साजन प्रकाश, अनीश गौड़ा (क्वालिफाई करने पर)
|रात 11:54 बजे
|एथलेटिक्स
|पुरुष लॉन्ग जंप फाइनल (मेडल इवेंट)
|मुरली श्रीशंकर, लोकेश सत्यनाथन
|रात 12:03 बजे(30 जुलाई)
|एथलेटिक्स
|पुरुष 400m हर्डल्स राउंड 1
|यशस पलक्षा
|रात 12:11 बजे(30 जुलाई)
|एथलेटिक्स
|पुरुष 400m हर्डल्स राउंड 1
|संतोष कुमार तमिलारासन
|रात 12:31 बजे(30 जुलाई)
|एथलेटिक्स
|महिला शॉट पुट फाइनल (मेडल इवेंट)
|मनप्रीत कौर
|रात 12:46 बजे(30 जुलाई)
|पैरा-स्विमिंग
|पुरुष S7 50m फ्रीस्टाइल फाइनल (मेडल इवेंट)
|चैतन्य कुलकर्णी, सुयश जाधव
|रात 12:55 बजे(30 जुलाई)
|पैरा-एथलेटिक्स
|पुरुष डिस्कस थ्रो (F42-44/F61-64) फाइनल (मेडल इवेंट)
|देवेंद्र कुमार, सागर थायात
|रात 1:14 बजे(30 जुलाई)
|स्विमिंग
|पुरुष 1500m फ्रीस्टाइल फाइनल (मेडल इवेंट)
|आर्यन नेहरा
|रात 1:42 बजे(30 जुलाई)
|पैरा-एथलेटिक्स
|पुरुष 100m (T47) फाइनल (मेडल इवेंट)
|दिलीप महादु गावित, मोहम्मद बासिल
|रात 2:05 बजे(30 जुलाई)
|एथलेटिक्स
|महिला 3000m स्टीपलचेज फाइनल (मेडल इवेंट)
|पारुल चौधरी
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Commonwealth Games 2026