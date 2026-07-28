CWG 2026: गोल्ड की गूंज के बाद आज वेटलिफ्टर्स और बॉक्सर्स पर नजर, जानें आज के मैचों का पूरा शेड्यूल

वल्लूरी अजय बाबू और शर्मिला धनकड़ (Photo - X/SonySportsNetwk)
CWG 2026, 28 July India Schedule: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही है। अब मंगलवार, 28 जुलाई को भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, स्विमिंग, पैरा-स्विमिंग और लॉन बाउल्स में अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
पिछले दिन भारत के लिए पदकों की बारिश हुई। वेटलिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव और वल्लूरी अजय बाबू ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि बिंदियाराणी देवी ने ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। एथलेटिक्स में सर्वेश कुशारे ने पुरुषों के हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। लेकिन सबसे बड़ी खबर महिलाओं के पैरा-शॉट पुट (F57 इवेंट) से आई, जहां शर्मिला धनकड़ ने भारत के लिए इस टूर्नामेंट का दूसरा गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया।
|समय (भारतीय समयानुसार)
|खेल
|खिलाड़ी का नाम
|इवेंट / कैटेगरी
|दोपहर 3:26 बजे
|स्विमिंग
|साजन प्रकाश
|पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स (हीट 9)
|शाम 4:41 बजे
|स्विमिंग
|श्रीहरि नटराज
|पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स (हीट 6)
|शाम 4:46 बजे
|एथलेटिक्स
|राजेश रमेश
|पुरुष 400 मीटर राउंड 1 (हीट 3)
|शाम 4:57 बजे
|पैरा स्विमिंग
|रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुदिगिना
|पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 हीट्स (हीट 1)
|शाम 4:57 बजे
|पैरा स्विमिंग
|इमाम अली
|पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 हीट्स (हीट 2)
|शाम 5:10 बजे
|एथलेटिक्स
|विशाल टी.के.
|पुरुष 400 मीटर राउंड 1 (हीट 6)
|शाम 6:30 बजे
|वेटलिफ्टिंग (मेडल इवेंट)
|निरुपमा देवी सेराम
|महिला 63kg फाइनल
|रात 10:20 बजे
|लॉन बाउल्स
|नवनीत सिंह और दिनेश कुमार
|मेन्स पेयर्स सेक्शनल प्ले
|रात 10:30 बजे
|बॉक्सिंग
|प्रीति पवार
|महिला 54kg क्वार्टरफाइनल
|रात 11:00 बजे
|वेटलिफ्टिंग (मेडल इवेंट)
|हरजिंदर कौर
|महिला 69kg फाइनल
|रात 11:00 बजे
|बॉक्सिंग
|प्रिया घंघास
|महिला 60kg क्वार्टरफाइनल
|रात 11:30 बजे
|3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल
|मीनाक्षी, रीना, लक्ष्मी और रितु
|विमेंस प्ले-इन
|रात 11:30 बजे
|बॉक्सिंग
|परवीन हूडा
|महिला 65kg क्वार्टरफाइनल
|रात 11:35 बजे
|एथलेटिक्स (मेडल इवेंट)
|पूजा सिंह
|महिला हाई जंप फाइनल
|रात 11:37 बजे
|पैरा स्विमिंग (मेडल इवेंट)
|कार्तिक बुदिगिना
|पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
|रात 11:37 बजे
|पैरा स्विमिंग (मेडल इवेंट)
|इमाम अली
|पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
29 जुलाई (देर रात के मुकाबले)
|समय (भारतीय समयानुसार)
|खेल
|खिलाड़ी का नाम
|इवेंट / कैटेगरी
|रात 12:15 बजे
|बॉक्सिंग
|जदुमानी सिंह मंदेंगबम
|पुरुष 55kg क्वार्टरफाइनल
|रात 12:50 बजे
|स्विमिंग
|साजन प्रकाश
|पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई सेमीफाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
|रात 12:55 बजे
|एथलेटिक्स (मेडल इवेंट)
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 10,000 मीटर फाइनल
|रात 1:20 बजे
|लॉन बाउल्स
|नयनमोनी सैकिया
|महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले
|रात 1:30 बजे
|बॉक्सिंग
|कपिल पोखरिया
|पुरुष 90kg क्वार्टरफाइनल
|रात 1:33 बजे
|स्विमिंग
|श्रीहरि नटराज
|पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक सेमीफाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
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