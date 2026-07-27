CWG 2026: दूसरे नंबर पर आने के बाद भी क्वालीफाई नहीं कर पाये गुरिंदरवीर सिंह, 100 मीटर में बनाया है नेशनल रिकॉर्ड

Commenwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन के पहले दिन पुरुषों की 100 मीटर रेस में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदरवीर सिंह हीट्स से आगे नहीं बढ़ पाए। 11 हीट्स में, भारतीय स्प्रिंटर को 73 एथलीटों में 28वें स्थान पर रखा गया। सबसे तेज रहे 17 ही अगले राउंड में आगे बढ़ पाए। गुरिंदरवीर 10.24 सेकंड के जरूरी क्वालीफिकेशन समय से 0.15 सेकंड पीछे रह गए।