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CWG 2026: दूसरे नंबर पर आने के बाद भी क्वालीफाई नहीं कर पाये गुरिंदरवीर सिंह, 100 मीटर में बनाया है नेशनल रिकॉर्ड

गुरिंदरवीर ने 10.39 सेकंड का समय निकालकर हीट 4 में जमैका के रोहन वॉटसन के पीछे दूसरा स्थान हासिल किया, जिन्होंने 10.13 सेकंड में लाइन पार की। गुरिंदरवीर बाकी रेसर्स से आगे रहे, लेकिन उनका टाइम सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए काफी नहीं था।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 27, 2026

CWG 2026

रांची में फेडरेशन कप के दौरान गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के समय के साथ 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था (photo - IANS)

Commenwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन के पहले दिन पुरुषों की 100 मीटर रेस में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदरवीर सिंह हीट्स से आगे नहीं बढ़ पाए। 11 हीट्स में, भारतीय स्प्रिंटर को 73 एथलीटों में 28वें स्थान पर रखा गया। सबसे तेज रहे 17 ही अगले राउंड में आगे बढ़ पाए। गुरिंदरवीर 10.24 सेकंड के जरूरी क्वालीफिकेशन समय से 0.15 सेकंड पीछे रह गए।

गुरिंदरवीर ने 10.39 सेकंड की टाइमिंग हासिल की

अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे 25 साल के गुरिंदरवीर ने 10.39 सेकंड का समय निकालकर हीट 4 में जमैका के रोहन वॉटसन के पीछे दूसरा स्थान हासिल किया, जिन्होंने 10.13 सेकंड में लाइन पार की। गुरिंदरवीर बाकी रेसर्स से आगे रहे, लेकिन उनका टाइम सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए काफी नहीं था। इसलिए दूसरे नंबर पर आने के बावजूद उनके हाथ निराशा लगी है।

गुरिंदरवीर शुरुआत अच्छी रही

लेन पांच से दौड़ते हुए, गुरिंदरवीर ने अच्छी शुरुआत की और रेस के शुरुआती दौर में वॉटसन के साथ बराबरी की, इससे पहले कि जमैका के इस धावक, जिनका निजी श्रेष्ठ प्रदर्शन 9.91 सेकंड है, ने आखिरी मीटर में तेजी से दौड़कर जीत पक्की कर ली। रेस 1.9 मीटर/सेकंड की वैध टेलविंड के साथ हुई।

रांची में बनाया था नेशनल रिकॉर्ड

ग्लासगो में गुरिंदरवीर ने जो मोमेंटम बनाया था, उसे देखते हुए यह नतीजा हैरान करने वाला था। मई में, पंजाब के इस स्प्रिंटर ने रांची में फेडरेशन कप में भारतीय स्प्रिंटिंग इतिहास को फिर से लिखा था, और 10.09 सेकंड के शानदार नेशनल रिकॉर्ड के साथ 10.10 सेकंड का बैरियर तोड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे।

उनकी रिकॉर्ड तोड़ने वाली दौड़ में सबसे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में 10.17 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, और अनिमेष कुजूर के 10.18 सेकंड के पिछले मार्क को पीछे छोड़ दिया, और फाइनल में इसे और बेहतर करके 10.09 सेकंड कर लिया। इसी प्रदर्शन के बाद उनसे कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक की उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन उनका डेब्यू निराशाजनक रहा।

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Updated on:

27 Jul 2026 06:22 pm

Published on:

27 Jul 2026 06:22 pm

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