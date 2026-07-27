CWG 2026: भारतीय बॉक्सर सचिन ने 4-1 से विलियम हेविट को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

Indian boxer Sachin beat William Hewitt: भारतीय बॉक्सर सचिन ने रविवार को राउंड ऑफ-16 में इंग्लैंड के विलियम हेविट को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 60 किलोग्राम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बेहतरीन रिंग क्राफ्ट, शार्प कॉम्बिनेशन और टैक्टिकल डिसिप्लिन दिखाते हुए सचिन ने तीन राउंड के मुकाबले में अपना दबदबा बनाया और घरेलू फेवरेट पर शानदार जीत हासिल की। जजों ने भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 29-27 से विजेता घोषित किया।