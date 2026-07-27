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CWG 2026: भारतीय बॉक्सर सचिन ने 4-1 से विलियम हेविट को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

Indian boxer Sachin to enter quarterfinals: भारत के बॉक्‍सर ने कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2026 में 60 किलोग्राम मेंस बॉक्सिंग इवेंट के राउंड-16 में 4-1 से जीत दर्ज करते हुए क्‍वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब वह पदक से सिर्फ एक जीत दूर हैं।
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भारत

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lokesh verma

Jul 27, 2026

Indian boxer Sachin to enter quarterfinals, CWG 2026,

भारतीय बॉक्सर सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Indian boxer Sachin beat William Hewitt: भारतीय बॉक्सर सचिन ने रविवार को राउंड ऑफ-16 में इंग्लैंड के विलियम हेविट को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 60 किलोग्राम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बेहतरीन रिंग क्राफ्ट, शार्प कॉम्बिनेशन और टैक्टिकल डिसिप्लिन दिखाते हुए सचिन ने तीन राउंड के मुकाबले में अपना दबदबा बनाया और घरेलू फेवरेट पर शानदार जीत हासिल की। जजों ने भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 29-27 से विजेता घोषित किया।

सचिन ने लगातार क्लीन पंच मारे

बता दें कि शुरुआत से ही सचिन ने लगातार क्लीन पंच मारे और पूरे मुकाबले में कमाल का कंट्रोल बनाए रखा, जिससे हेविट पर उनकी अग्रेसिव, लेकिन शांत अप्रोच से प्रेशर बना रहा। अच्छे से स्कोर करने की उनकी काबिलियत ने उनकी जगह अंतिम 8 यानी क्‍वार्टर फाइनल में तय कर दी है।

अब पोडियम से सिर्फ एक जीत दूर सचिन

सचिन की इस जीत के साथ पुरुषों की 60 किलोग्राम बॉक्सिंग कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदें जिंदा हैं। ग्लासगो गेम्स में वह पोडियम के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। भारतीय मुक्केबाज़ को अब क्वार्टर फाइनल में और मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखना और मेडल राउंड में जगह पक्की करना होगा।

पिछले राउंड में कनाडा के केओमा अल-अहमदीह को दी थी शिकस्‍त

बता दें कि इससे पहले राउंड ऑफ-32 में पुरुषों की 60 किलोग्राम कैटेगरी में सचिन ने कनाडा के केओमा अल-अहमदीह को हराकर दर्शकों को फाइनल जैसा अनुभव दिया था। द एसईसी सेंटर के हॉल नंबर-5 में अपने मुकाबले से पहले सचिन का कनाडा के बॉक्सर के खिलाफ बेहतर रिकॉर्ड था।

पिछले साल फेवरेट बॉक्सर्स दो बार भिड़ चुके थे। पहली बार भारतीय बॉक्सर ने बिना किसी विरोध के जीत हासिल की, इससे पहले फरवरी में 3-2 के करीबी स्प्लिट फैसले से भी ऐसा ही हुआ था। शुरुआती राउंड में अल-अहमदीह ने गुस्से का नजारा दिखाया, जबकि सचिन बैकफुट पर शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। जजों के लिए यह मुश्किल फैसला था, जिन्होंने दोनों बॉक्सर्स में क्वालिटी देखी, लेकिन 3-2 के स्प्लिट फैसले से पहला राउंड भारतीय बॉक्सर को दे दिया।

4-1 से ही जीता था पिछला मैच

सचिन ने वह क्वालिटी दिखाई, जिसके लिए वह एक पूर्व कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने दूसरा राउंड ऐसा खेला जिसमें उनके विरोधी को आखिरी तीन मिनट में दमदार प्रदर्शन करना पड़ा। अल-अहमदीह ने तीसरा राउंड जीतने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन नतीजा नहीं बदल सके और सचिन ने 4-1 से मुकाबला अपने नाम किया।

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Updated on:

27 Jul 2026 06:21 pm

Published on:

27 Jul 2026 05:56 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / CWG 2026: भारतीय बॉक्सर सचिन ने 4-1 से विलियम हेविट को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

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