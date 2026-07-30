Vaibhav Sooryavanshi अगले महीने मैदान पर आएंगे नजर, जानें कब-किसके खिलाफ खेलेंगे मुकाबला?

दिलीप ट्रॉफी 2026 का आगाज 23 अगस्त से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में छह टीमें हिस्सा लेती हैं। पहला मैच ईस्ट जोन बनाम नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच खेला जाना है। वैभव सूर्यवंशी ईस्‍ट जोन के उपकप्‍तान बनाए गए हैं, ऐसे में उनका खेलना लगभग तय है। वहीं, दूसरा मैच नॉर्थ और वेस्ट जोन के बीच खेला जाएगा। ये दोनों मुकाबला प्‍लेऑफ होंगे। इनमें जीतने वाली टीमें 30 अगस्‍त को सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन और साउथ जोन से भिड़ेंगी, जिसके बाद 6 सितंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।