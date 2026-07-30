30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Duleep Trophy 2026: T20 ही नहीं रेड बॉल क्रिकेट में भी खूब चलता है वैभव सूर्यवंशी का बल्‍ला, जानें अब तक कैसा रहा है रिकॉर्ड

Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी को दिलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्‍ट जोन टीम का उप-कप्‍तान चुना गया है। क्‍या आप जानते हैं कि टी20 में धमाल मचाने वाले 15 वर्षीय वैभव का बल्‍ला रेड बॉल क्रिकेट में भी खूब चलता है? आइये एक नजर इस फॉर्मेट में उनके रिकॉर्ड पर डालते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 30, 2026

Vaibhav Sooryavanshi, Duleep Trophy 2026

वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/sportsscen)

Vaibhav Sooryavanshi in Duleep Trophy 2026: दिलीप ट्रॉफी 2026 के लिए टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन टीम की उप-कप्तानी सौंपी गई है। अब वह ईशान किशन के डिप्‍टी होंगे। वैभव ने हाल ही में इंग्‍लैंड दौरे पर भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप में अहम भूमिका निभाई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। टी20 के बाद अब 15 साल का ये धाकड़ बल्‍लेबाज दिलीप ट्रॉफी में धमाल मचाने को तैयार है। आइये इससे पहले वैभव के रेड बॉल क्रिकेट रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।

13 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी डेब्‍यू

बता दें कि बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने अपना प्रथम श्रेणी डेब्‍यू जनवरी 2024 में किया था, जिसके साथ ही वह महज 13 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। 2024 में उन्‍होंने यूथ क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ शतक और यूएई में अंडर-19 एशिया कप में कुछ अर्धशतक लगाए और इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में उन्‍हें राजस्‍थान रॉयल्‍स ने 1.1 करोड़ रुपये में साइन किया। उसके बाद उन्‍होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भारत समेत पूरी दुनिया में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के नाम का डंका बज रहा है।

वैभव सूर्यवंशी का प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर

महज 13 साल की उम्र में बिहार के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्‍यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। उन्‍होंने इस दौरान 12 पारियों में 17.25 के औसत से 207 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनका स्‍ट्राइक रेट 90 का रहा है। इस दौरान उनके बल्‍ले से एक अर्धशतक भी आया है। उम्‍मीद है कि जिस तरह से वह टी20 में कमाल कर रहे हैं, आगे प्रथम श्रेणी में भी अपनी छाप छोड़ेंगे।

यूथ टेस्ट में वैभव सूर्यवंशी के नाम 2 शतक

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 क्रिकेट में आधा दर्जन यूथ टेस्ट भी खेल चुके हैं। उन्‍होंने 2024 और 2025 के बीच 6 यूथ टेस्ट में 33 के औसत और 137 के शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 331 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से दो शतक भी आए हैं। उन्‍होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ महज 58 गेंदों पर शतक बनाया है। इस दौरान उनकी सर्वश्रेष्‍ठ पारी 113 रनों की रही।

Duleep Trophy 2026: ईस्ट ज़ोन के उपकप्तान चुने गए वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन बने कप्तान, देखें पूरा स्क्वाड

ये भी पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi Debut, Vaibhav Suryavanshi Age, India vs Ireland 2026, India Ireland 1st T20, Vaibhav Suryavanshi Record, Prithvi Shaw Debut, Youngest India Debut, Sachin Tendulkar Debut Record,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

30 Jul 2026 09:48 am

Published on:

30 Jul 2026 09:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Duleep Trophy 2026: T20 ही नहीं रेड बॉल क्रिकेट में भी खूब चलता है वैभव सूर्यवंशी का बल्‍ला, जानें अब तक कैसा रहा है रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘टीम इंडिया के लिए जो मुमकिन होगा वो करूंगा’, भारत के दौरे को लेकर BCB अध्यक्ष तमीम इकबाल का बयान

India tour of Bangladesh 2026
क्रिकेट

अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का किया ऐलान, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

Ajinkya Rahane retirement
क्रिकेट

इंग्लैंड को मिला विदेशी कोच, धोनी का साथ छोड़ने के बाद अब अंग्रेजों को कोचिंग देंगे CSK के स्टीफन फ्लेमिंग

Stephen Fleming England Coach,
क्रिकेट

6,6,4,6,6,6… प्रीटोरियस की 28 गेंदों पर 64 रन की धमाकेदार पारी, लंदन स्पिरिट ने दर्ज की सीजन की पहली जीत

MIL vs LS Match Highlights, Lhuan-dre Pretorius
क्रिकेट

CWG 2026: बाउट से पहले घटाया वजन, अरुंधति चौधरी ने बताया कैसे भारत के लिए पक्का किया पदक

Arundhati Choudhary
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.