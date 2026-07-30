Vaibhav Sooryavanshi in Duleep Trophy 2026: दिलीप ट्रॉफी 2026 के लिए टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन टीम की उप-कप्तानी सौंपी गई है। अब वह ईशान किशन के डिप्‍टी होंगे। वैभव ने हाल ही में इंग्‍लैंड दौरे पर भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप में अहम भूमिका निभाई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। टी20 के बाद अब 15 साल का ये धाकड़ बल्‍लेबाज दिलीप ट्रॉफी में धमाल मचाने को तैयार है। आइये इससे पहले वैभव के रेड बॉल क्रिकेट रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।