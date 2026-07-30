इंग्लैंड को मिला विदेशी कोच, धोनी का साथ छोड़ने के बाद अब अंग्रेजों को कोचिंग देंगे CSK के स्टीफन फ्लेमिंग

ब्रेंडन मैकुलम को बर्खास्त किए जाने के बाद से ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) को नए कोच की तलाश थी। हालांकि, अगस्त-सितंबर 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में फ्लेमिंग टीम के साथ नहीं होंगे। इस सीरीज के लिए पूर्व इंग्लिश ओपनर मार्कस ट्रेस्कोथिक को अंतरिम कोच बनाया गया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लेमिंग दिसंबर 2026 में साउथ अफ्रीका दौरे से पूरी तरह से हेड कोच का पद संभाल लेंगे।