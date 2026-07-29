एबी डिविलियर्स ने श्रीलंका टेस्ट के लिए ऋषभ पंत के सेलेक्शन पर उठाए सवाल, कहा – कॉन्फिडेंस कम लग रहा

उन्होंने 33 वर्षीय सरांश जैन को मिले मौके की भी तारीफ की। डिविलियर्स ने कहा, “सबसे बड़ा सरप्राइज तो सरांश जैन हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और आखिरकार उन्हें भारत की जर्सी पहनने का मौका मिला। यह देखकर बहुत अच्छा लगा।” अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए एबी ने कहा, “ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सरप्राइजिंग है। हमें देखना होगा कि उसकी फिटनेस कैसी है और खेलने की भूख कितनी है। आईपीएल में वह कॉन्फिडेंस और एनर्जी में थोड़ा कम दिखा था। लेकिन अब वह फिर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वह अपना बेस्ट देगा। मैं उनका बड़ा फैन हूं। बस चाहता हूं कि वह इंटेंसिटी के साथ खेले।”