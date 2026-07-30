6,6,4,6,6,6… प्रीटोरियस की 28 गेंदों पर 64 रन की धमाकेदार पारी, लंदन स्पिरिट ने दर्ज की सीजन की पहली जीत

इससे पहले एमआई लंदन ने धीमी शुरुआत के बाद अच्छी वापसी करते हुए 164 रन बनाए। विल जैक्स और जेम्स विंस पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के सिर्फ 28 रन बना पाए। पावरप्‍ले के बाद दोनों ने तेजी पकड़ी। जैक्स ने 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

हालांकि, स्पिरिट ने बीच के एक अहम हिस्से में वापसी की। जेम्स कोल्स ने विंस को 26 रन पर आउट करके ओपनिंग साझेदारी को तोड़ा। जेमी ओवरटन ने जैक्स को 65 रन और निकोलस पूरन को सस्ते में आउट कर दिया। इसके बाद शेरफेन रदरफोर्ड ने 19 गेंदों पर 41 रन बनाकर एमआई लंदन को 160 के पार पहुंचाया।