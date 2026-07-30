Vaibhav Sooryavanshi Latest News: वैभव सूर्यवंशी महज 15 साल की उम्र में भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर अपने विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत के क्‍लीन स्‍वीप में उन्‍होंने अहम भूमिका निभाई। अब उन्‍हें दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन टीम का उपकप्‍तान बना दिया गया है। इतनी छोटी उम्र में बड़ी जिम्‍मेदारी देने पर सवाल उठने लाजिमी हैं, क्‍योंकि टीम में उनके अलावा कई सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके पीछे वजह आखिर क्‍या है? आइये हम आपको बताते हैं।