जिस 7 साल के बेटे का लोकल ट्रेन की भीड़ में छिपकर ध्यान रखते थे पिता, आज इंटरनेशनल क्रिकेट से उसी अजिंक्य ने ले लिया संन्यास

इसके बाद 7 साल का बच्चा रोज अपना भारी क्रिकेट किट बैग उठाकर भीड़ भरी लोकल ट्रेनों में धक्के खाते हुए अकेले प्रैक्टिस के लिए जाता। रहाणे को लगता था कि उनके पिता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन पर भरोसा किया है। लेकिन 5-6 साल बाद सच्चाई कुछ और ही निकली। पिता ने बताया कि वह उसी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में रोज उनके पीछे-पीछे जाते थे, बस यह देखने के लिए कि उनका बेटा सुरक्षित स्टेशन पहुंच रहा है या नहीं। रहाणे ने बताया, 'इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं जो भी खेलूंगा, अपने माता-पिता के लिए खेलूंगा।'