‘हमारे पास धोनी जैसा कप्तान नहीं है’, स्टीफन फ्लेमिंग के इंग्लैंड का कोच बनने पर भड़के माइकल वॉन

वॉन ने लिखा, 'कोच को एजबेस्टन (Edgbaston) जैसे मैदानों पर जाने का अनुभव हासिल करना चाहिए, इंग्लिश क्रिकेट के सिस्टम को समझना चाहिए और काउंटी कोचों से मिलना चाहिए। ये वो छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें मैकुलम के दौर में नजरअंदाज किया गया था, लेकिन बड़ी ट्रॉफियां जीतने के लिए ये बहुत जरूरी हैं।' वॉन का मानना है कि फ्लेमिंग की शर्तों पर उन्हें नियुक्त करना इंग्लैंड क्रिकेट की बेताबी को दिखाता है।