एक हार के बाद ही पाकिस्तान ने बदल दी अपनी टीम, उंगली टूटने से शान मसूद हुए बाहर, इंग्लैंड दौरा भी खतरे में

करारी हार के बाद दूसरी पारी में 58 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले कप्तान बाबर आजम ने माना कि मसूद की चोट ने टीम को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, 'हां, शान मसूद की चोट ने हमें प्रभावित किया क्योंकि उनकी उंगली फ्रैक्चर है, इसलिए हमें निश्चित रूप से उनकी कमी खली।' बाबर ने अपनी बैटिंग लाइन-अप की नाकामी भी स्वीकार की। उन्होंने कहा, 'जब आप नई गेंद का सामना कर रहे हों, तो आपको पहले 20 ओवरों में टिकना होता है और साझेदारियां बनानी होती हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन आज हम एक बैटिंग यूनिट के तौर पर खरे नहीं उतरे। पिच अच्छी थी और हमें नई गेंद के स्विंग होने की उम्मीद थी, लेकिन विंडीज के गेंदबाजों ने परिस्थितियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हम साथ बैठकर अपनी गलतियों पर चर्चा करेंगे और आगे सुधार सुनिश्चित करेंगे।'