World Cup 2027 Venue: पहली बार नामीबिया में होंगे वर्ल्डकप के मैच, 2027 के क्रिकेट महाकुंभ के लिए 12 स्टेडियम का हुआ सिलेक्शन

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 ट्रॉफी (फोटो- iCC)
ICC Cricket World Cup 2027 Update: आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्डकप 2027 के वेन्यू का ऐलान हो गया है। पहली बार नामीबिया सीनियर लेवल के आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। इसके अलावा इस टूर्नामेंट के मैच साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में भी होंगे। आईसीसी ने कुल 12 वेन्यू चुने हैं, जिसमें वांडरर्स स्टेडियम, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड और बोलैंड पार्क जैसे मशहूर स्टेडियम शामिल हैं।
हाल ही में आईसीसी ने 50 ओवरों के टूर्नामेंट के लिए नए फॉर्मेट का ऐलान किया था। ये पहला वर्ल्डकप होगा, जो नए फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसमें 14 टीमें कुल 57 मैच खेलेंगी। यह टूर्नामेंट तीन-स्टेज वाले फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिससे ज्यादा रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। इन 12 वेन्यू में साउथ अफ्रीका के आठ शहर, जिम्बाब्वे के तीन शहर और नामीबिया की राजधानी विंडहोक शामिल हैं।
साउथ अफ्रीका में मैच वांडरर्स स्टेडियम (जोहान्सबर्ग), सेंचुरियन (त्शवाने), न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (केप टाउन), किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डरबन), सेंट जॉर्ज पार्क (गेबेरहा), मंगांग ओवल (ब्लोमफोन्टेन), बोलैंड पार्क (पार्ल) और बफेलो पार्क (गेबेरहा शहर, जिसे पहले ईस्ट लंदन के नाम से जाना जाता था) में खेले जाएंगे।
जिम्बाब्वे में मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो) और फाले मोसी-ओआ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (विक्टोरिया फॉल्स) में होंगे, जबकि नामीबिया अपने मैच विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित करेगा।
50 ओवरों का यह टूर्नामेंट 24 साल बाद अफ्रीका में वापसी कर रहा है। इससे पहले, साल 2003 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने आठवें मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। पुरुष क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2003 की सह-मेजबानी करने के बाद से, साउथ अफ्रीका ने कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी की है, जिनमें पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप (2007), आईसीसी महिला टी20 विश्व कप (2023), आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप (2020 और 2024) और आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप (2023) शामिल हैं।
जबकि जिम्बाब्वे 2003 के टूर्नामेंट का सह-मेजबान था, नामीबिया पहली बार किसी सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। दोनों देशों ने इस साल की शुरुआत में आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी।
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा, "यह आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की राह में एक रोमांचक पड़ाव है। मेजबान शहरों और टूर्नामेंट के ब्रांड का अनावरण एक ऐसे सफर की शुरुआत का संकेत है जो दुनिया भर के फैंस को एकजुट करेगा और हमारे खेल के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स में से एक के लिए उत्साह बढ़ाएगा। 24 साल बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का अफ्रीका में लौटना क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है। हमें भरोसा है कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया एक यादगार इवेंट आयोजित करेंगे, जिसमें यहां के लोगों का अपनापन, जोश और विविधता दिखेगी जो इस क्षेत्र को सच में अनोखा बनाती है।"
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