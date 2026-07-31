World Cup 2027 Venue: पहली बार नामीबिया में होंगे वर्ल्डकप के मैच, 2027 के क्रिकेट महाकुंभ के लिए 12 स्टेडियम का हुआ सिलेक्शन

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा, "यह आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की राह में एक रोमांचक पड़ाव है। मेजबान शहरों और टूर्नामेंट के ब्रांड का अनावरण एक ऐसे सफर की शुरुआत का संकेत है जो दुनिया भर के फैंस को एकजुट करेगा और हमारे खेल के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स में से एक के लिए उत्साह बढ़ाएगा। 24 साल बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का अफ्रीका में लौटना क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है। हमें भरोसा है कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया एक यादगार इवेंट आयोजित करेंगे, जिसमें यहां के लोगों का अपनापन, जोश और विविधता दिखेगी जो इस क्षेत्र को सच में अनोखा बनाती है।"