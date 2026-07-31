World Cup 2027 की टीम में रोहित-विराट, लेकिन सूर्यवंशी-वाशिंगटन सुंदर को जगह नहीं, देखें अश्विन का फेवरेट स्क्वॉड

World Cup 2027 Team India Probable Squad: रविचंद्रन अश्विन ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी पसंदीदा भारतीय स्क्वाड चुनी है। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी इस टीम में 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है। इसके अलावा उन्होंने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत और रवि बिश्नोई को भी अपनी टीम से बाहर रखा है। वर्ल्ड कप 2027 के लिए अश्विन द्वारा चुनी गई टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी मौका दिया गया है।