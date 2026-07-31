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World Cup 2027 की टीम में रोहित-विराट, लेकिन सूर्यवंशी-वाशिंगटन सुंदर को जगह नहीं, देखें अश्विन का फेवरेट स्क्वॉड

Cricket World Cup 2027 Squad by R Ashwin: वनड क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 के लिए दिग्गज पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने अपने फेवरेट स्क्वॉड में वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं दी है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 31, 2026

vaibhav suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी और आर अश्विन (फोटो- IANS)

World Cup 2027 Team India Probable Squad: रविचंद्रन अश्विन ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी पसंदीदा भारतीय स्क्वाड चुनी है। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी इस टीम में 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है। इसके अलावा उन्होंने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत और रवि बिश्नोई को भी अपनी टीम से बाहर रखा है। वर्ल्ड कप 2027 के लिए अश्विन द्वारा चुनी गई टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी मौका दिया गया है।

दूसरी बार सूर्यवंशी के खिलाफ अश्विन

यह दूसरा मौका है जब अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कोई सख्त बयान दिया है। इससे पहले, जब सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया था और उनके इंग्लैंड दौरे पर खेलने की चर्चा हो रही थी, तब भी अश्विन ने उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने की सलाह दी थी। अश्विन का कहना था कि सूर्यवंशी को शुरुआती दौर में सिर्फ ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहना चाहिए और वॉटर बॉय की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वे यह सीख सकें कि अलग-अलग परिस्थितियों में ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है।

भुवनेश्वर की अश्विन ने दी जगह

अब अश्विन ने उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप की मुख्य टीम से भी बाहर रखने की सिफारिश की है, जबकि जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद सूर्यवंशी को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करने की लगातार चर्चा हो रही है। अश्विन की संभावित सूची में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार शामिल हैं।

अश्विन ने संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को फिलहाल वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर रखने की सिफारिश की है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि यशस्वी जायसवाल, रुतुराज गायकवाड़, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम में जगह मिलनी चाहिए।

शमी के लिए वापसी मुश्किल

भुवनेश्वर कुमार को लेकर अश्विन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर विजय हजारे ट्रॉफी तक में प्रदर्शन किया है, उन्हें साउथ अफ्रीका जाने वाली वर्ल्ड कप टीम में जरूर होना चाहिए। अश्विन के मुताबिक, साउथ अफ्रीकी परिस्थितियों में टीम को भुवनेश्वर के अनुभव की जरूरत होगी। वहीं दूसरी ओर, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से भारतीय टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी को लेकर अश्विन ने कहा कि अब उनकी टीम में वापसी काफी मुश्किल नजर आ रही है।

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Updated on:

31 Jul 2026 12:50 pm

Published on:

31 Jul 2026 12:50 pm

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