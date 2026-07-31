क्या सितंबर में बांग्लादेश से वनडे सीरीज खेलेगा भारत? BCB अध्यक्ष तमीम इक़बाल ने सरकार से मांगी मदद

भारत-बांग्लादेश सीरीज मूल रूप से 2024 में होनी थी, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद टाल दी गई। 2025 में भी अनिश्चितता बनी रही क्योंकि दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे। अब हालात थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस खबर से बांग्लादेश क्रिकेट फ्रैटरनिटी में उम्मीद जगी है।