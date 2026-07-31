क्या सितंबर में बांग्लादेश से वनडे सीरीज खेलेगा भारत? BCB अध्यक्ष तमीम इक़बाल ने सरकार से मांगी मदद

भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से सीरीज नहीं खेली गई है (Photo- Champions Trophy 2025)
BCB President Tamim Iqbal, India vs Bangladesh Series: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष तमिम इकबाल ने अपने देश की सरकार के ऊंचे अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार स्तर पर भारत से बातचीत शुरू की जाए, ताकि सितंबर में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा पक्का हो सके। तमिम के साथ बीसीबी सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन सईद इब्राहिम भी थे। दोनों ने विदेश मामलों की राज्य मंत्री शामा ओबेद इस्लाम से मुलाकात की।
क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तमिम ने मुलाकात की बात स्वीकार की, लेकिन विस्तार से कुछ नहीं बताया। सूत्रों के मुताबिक बीसीबी अधिकारियों ने सरकार से कहा है कि भारत के साथ संपर्क किया जाए क्योंकि अभी तक सीरीज को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। भारत सितंबर में तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने के लिए आने वाला है।
एक दिन पहले 29 जुलाई को तमिम ने कहा था कि उन्हें सीरीज होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी हैं जिन्हें वो पार नहीं कर सकते। मतलब साफ था कि ये मामला अब उनकी पहुंच से बाहर है और सरकार को ही आगे बढ़कर समाधान करना होगा।
भारत-बांग्लादेश सीरीज मूल रूप से 2024 में होनी थी, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद टाल दी गई। 2025 में भी अनिश्चितता बनी रही क्योंकि दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे। अब हालात थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस खबर से बांग्लादेश क्रिकेट फ्रैटरनिटी में उम्मीद जगी है।
29 जुलाई को ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान ने कहा था कि ढाका और नई दिल्ली दोनों इस बात पर सहमत हैं कि द्विपक्षीय रिश्तों को संप्रभु समानता और आपसी हितों के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। ये बात उन्होंने भारत के नए हाई कमिश्नर की पहली शिष्टाचार मुलाकात के बाद कही।
बीसीबी ने अभी तक सीरीज के लिए ईओआई (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) फाइनल नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि वैल्यूएशन हो चुकी है और बोर्ड के ऊंचे अधिकारियों तक पहुंच भी गई है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं लिया गया। लगता है कि बीसीबी पहले सीरीज का हरा झंडा मिलने का इंतजार कर रहा है।
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