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CWG 2026: भारत की झोली में छठा गोल्ड मेडल, बॉक्सर प्रीति पवार ने 54 किग्रा वर्ग के फ़ाइनल में स्कार्लेट डेलगाडो को हराया

54 किग्रा वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ ही भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में छठा गोल्ड हासिल किया। प्रीति पवार ने फाइनल में कनाडा की बॉक्सर को एकतरफा अंदाज में हराया।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 01, 2026

सीडबल्यूजी 2026

प्रीति पवार ने 54 किग्रा वर्ग में जीता गोल्ड (photo - IANS)

Preeti Pawar, Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार को भारतीय महिला मुक्केबाजों ने महज 30 मिनट में 2 गोल्ड जीते। प्रीति पवार ने महिला 54 किग्रा वर्ग के फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में कनाडा की स्कार्लेट डेलगाडो को सर्वसम्मति से हराया। पांच जजों ने तीनों राउंड में प्रीति को 10-10 अंक दिए। यानी प्रीति ने 5-0 से मैच अपने नाम किया। वहीं, जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्दन आयरलैंड की माइकेला वाल्श को 5-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया।

इंग्लैंड की स्कार्लेट सवाना डेलगाडो को 5-0 से हराया

एसईसी हॉल-5 में दिन के पहले मुकाबले में भारत की प्रीति ने इंग्लैंड की स्कार्लेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की। पहले राउंड में सभी 5 जजों ने प्रीति के पक्ष में 10-10 अंक दिए। इसके बाद दूसरे राउंड में एक बार फिर प्रीति ने सभी जजों से पूरे अंक हासिल किए। दूसरे राउंड तक प्रीति इंग्लैंड की मुक्केबाज के खिलाफ काफी हावी नजर आ रही थीं। एक ओर प्रीत के हर एक पंच में दम दिख रहा था, तो दूसरी तरफ डेलगाडो के पंच सही लैंड नहीं हो रहे थे।

शुरुआत से हो हावी हुई प्रीति

तीसरे राउंड में प्रीति ने इंग्लैंड की मुक्केबाज को थकाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि शुरुआती दो राउंड में उन्होंने बड़ा फासला हासिल कर लिया था। तीसरे राउंड में एक बार फिर प्रीति ने अपनी पावर दिखाते हुए सभी 5 जजों से 10-10 अंक हासिल करते हुए गोल्ड सुनिश्चित किया।

प्रीति पवार ने 'राउंड ऑफ-16' में मलावी की डेबोरा म्टेंजे को रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट (आरएससी) से जीत हासिल की थी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में नॉर्दन आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 से हराया। प्रीति ने सेमीफाइनल में जाम्बिया की कैथरीन म्वापे को 5-0 से हराने के बाद फाइनल में भी कनाडाई बॉक्सर के खिलाफ इतने ही अंतर से जीत हासिल की।

जैस्मिन लंबोरिया ने भी जीता गोल्ड

दूसरी ओर, जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्दन आयरलैंड की माइकेला वाल्श के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की। पहले राउंड 3-2 से जैस्मिन के पक्ष में रहा था, लेकिन अगले राउंड में जैस्मिन पूरी तरह से विपक्षी बॉक्सर पर हावी नजर आईं। जैस्मिन ने तीसरा राउंड 4-1 से अपने नाम करते हुए देश को सातवां गोल्ड दिलाया। जैस्मिन लंबोरिया ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की एलीस ग्लिन को 4-1 से शिकस्त दी। इसके बाद भारतीय मुक्केबाज ने लिसोथो की रापेलैंग मासेलेला को 5-0 से हराया था। भारत 7 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल (कुल 25 मेडल) के साथ मेडल टैली में छठे स्थान पर पहुंच गया है।

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Commonwealth Games 2026

Updated on:

01 Aug 2026 04:30 pm

Published on:

01 Aug 2026 03:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / CWG 2026: भारत की झोली में छठा गोल्ड मेडल, बॉक्सर प्रीति पवार ने 54 किग्रा वर्ग के फ़ाइनल में स्कार्लेट डेलगाडो को हराया

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