IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वॉर्म-अप मैच के घटाए गए दिन, सामने आई यह वजह

भारतीय टीम 4 अगस्त को कोलंबो के लिए रवाना होगी। तीन दिन के इस मैच के बाद टीम पहले टेस्ट के लिए गाले जाएगी। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से एसएससी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरी तरफ, सीरीज के लिए फिटनेस के आधार पर चुने गए साई सुदर्शन अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बाएं हाथ के इस खिलाड़ी के पैर के अंगूठे में हल्की चोट थी और वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे।