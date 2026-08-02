CWG 2026 Day 11 Schedule: ग्लासगो में 40 मेडल कैसे जीतेगा भारत? आखिरी दिन इन इवेंट में आ सकता है गोल्ड मेडल, देखें पूरा शेड्यूल

Commonwealth Games 2026 Day 11 Schedule: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज आखिरी दिन है। पिछले 10 दिनों से चले आ रहे इस मेगा इवेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, पैरा इवेंट्स, जूडो और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपना दबदबा साबित किया है। अब तक भारत कुल 39 मेडल जीत चुका है। अंतिम दिन जूडो और ट्रैक साइक्लिंग में भारतीय खिलाड़ियों पर सभी की नज़रें टिकी होंगी।