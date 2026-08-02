India at CWG 2026: मुक्केबाजों ने बदल दिया कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास, पहली बार भारत को बनाया नंबर वन

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दसवें दिन भारत ने बॉक्सिंग में 10 मेडल जीते, जिनमें 7 गोल्ड मेडल शामिल थे। इन सात गोल्ड मेडल की बदौलत भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया और भारत को बॉक्सिंग की टेबल में पहली बार टॉप पर पहुंचा दिया। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में बॉक्सिंग में किसी एक देश द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल की संख्या 6 थी।