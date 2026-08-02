India at CWG 2026: मुक्केबाजों ने बदल दिया कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास, पहली बार भारत को बनाया नंबर वन

बॉक्सिंग रिंग में सचिन (फोटो- IANS)
Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दसवें दिन भारत ने बॉक्सिंग में 10 मेडल जीते, जिनमें 7 गोल्ड मेडल शामिल थे। इन सात गोल्ड मेडल की बदौलत भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया और भारत को बॉक्सिंग की टेबल में पहली बार टॉप पर पहुंचा दिया। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में बॉक्सिंग में किसी एक देश द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल की संख्या 6 थी।
शनिवार को भारतीय मुक्केबाजों ने 7 गोल्ड मेडल जीते, जिनमें अंकुश पंघाल, सचिन सिवाच, अरुंधति चौधरी, प्रिया घांघस, साक्षी चौधरी, जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार का गोल्ड मेडल शामिल था। इसके अलावा जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल अपने-अपने फाइनल मुकाबले हार गए, जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।
|खेल
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल पदक
|एथलेटिक्स
|0
|5
|5
|10
|पैरा एथलेटिक्स
|3
|2
|1
|6
|जूडो
|2
|1
|1
|4
|वेटलिफ्टिंग
|1
|6
|1
|8
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|0
|0
|1
|1
|मुक्केबाजी
|7
|3
|0
|10
|कुल
|13
|17
|9
|39
दसवें दिन बॉक्सिंग का सबसे पहला मेडल विमेंस 54/57 किलोग्राम में आया, जब जैस्मीन ने डिफेंडिंग चैंपियन नॉर्दर्न आयरलैंड की मिकेला वॉल्श को हराया। इसके बाद साक्षी, प्रीति और अरुंधति के साथ प्रिया, अंकुश और सचिन सिवाच ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया।
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|स्पर्धा
|पदक
|24
|प्रीति पवार
|महिला 54 किग्रा
|स्वर्ण
|27
|जैसमीन लैंबोरिया
|महिला 57 किग्रा
|स्वर्ण
|28
|जदुमणि सिंह
|पुरुष 55 किग्रा
|रजत
|32
|साक्षी चौधरी
|महिला 51 किग्रा
|स्वर्ण
|33
|प्रिया घांघस
|महिला 60 किग्रा
|स्वर्ण
|34
|अरुंधति चौधरी
|महिला 70 किग्रा
|स्वर्ण
|35
|लवलीना बोरगोहेन
|महिला 75 किग्रा
|रजत
|36
|सचिन सिवाच
|पुरुष 60 किग्रा
|स्वर्ण
|37
|अंकुश पंघाल
|पुरुष 80 किग्रा
|स्वर्ण
|38
|नरेंद्र बरवाल
|पुरुष +90 किग्रा
|रजत
एथलेटिक्स में इस बार भारत की झोली में अब तक कोई गोल्ड मेडल नहीं आया है, तो पैरा पावरलिफ्टिंग में एक ही ब्रॉन्ज आया है। बॉक्सिंग में 7 गोल्ड के अलावा पैरा एथलेटिक्स में 3, जूडो में 2 और वेटलिफ्टिंग में 1 गोल्ड मेडल मिला है। अब खेलों के आखिरी दिन जूडो से और पदक आने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
खेल
ट्रेंडिंग
Commonwealth Games 2026