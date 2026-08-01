CWG 2026: सचिन सिवाच ने जीता गोल्ड मेडल, फाइनल में नामीबिया के बॉक्सर को हराया

फाइनल में सचिन को ट्रायगेन के खिलाफ शुरुआती दो राउंड में पीछे रहना पड़ा। नामीबियाई बॉक्सर ने तेज़ हमलों और काउंटर पंचों से बढ़त बना ली। सचिन कई चेतावनियाँ भी खा चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे और अंतिम राउंड में सचिन पूरी तरह आक्रामक हो गए। उन्होंने तेज़ गति से पंच लगाए और ट्रायगेन को घेर लिया। सचिन ने बराबरी हासिल करते हुए आखिरी राउंड में जीत की उम्मीदों को कायम रखा। मुकाबले के आखिरी पलों में सचिन ने एक जोरदार पंच लगाया, जिससे रेफरी को ट्रायगेन पर स्टैंडिंग काउंट देना पड़ा। बेल बजने से ठीक पहले यह पल निर्णायक साबित हुआ और सचिन की जीत में अहम भूमिका निभाई। जजों ने 3-2 के स्कोर से सचिन को विजेता घोषित किया। इसके साथ ही सचिन ने इस कांटे की टक्कर में अपने और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया।