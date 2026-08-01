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CWG 2026: महिला मुक्केबाजों ने लगाई गोल्ड मेडल की झड़ी, अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भारवर्ग में जीता स्वर्ण

अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भारवर्ग के फ़ाइनल मूकनले में इंग्लैंड की शैंटेल रीड को हराकर एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 01, 2026

CWG 2026

अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मेडल जीता है (photo - IANS)

Arundhati Choudhary, Women’s 70kg final CWG 2026: ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल की झड़ी लगा दी है। प्रीति पवार, जैसमीन लम्बोरिया, साक्षी चौधरी और प्रिया घंघास के बाद अब अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भारवर्ग के फ़ाइनल मुक़ाबले में इंग्लैंड की शैंटेल रीड को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यह भारत का 11वां गोल्ड मेडल है। इसी के साथ कुल पदकों की संख्या 33 हो गई है।

जजों से 5-0 का सर्वसम्मत फैसला हासिल किया

अरुंधति ने तीनों राउंड के मुकाबले में पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा और जजों से 5-0 का सर्वसम्मत फैसला हासिल किया। उन्होंने सभी पांच स्कोरकार्ड पर हर राउंड 10-9 से जीता, जिससे उनकी रणनीतिक समझ, बेहतरीन काउंटर-पंचिंग और लगातार दबाव बनाने की क्षमता का पता चला।

भारतीय बॉक्सर ने रीड को मुकाबले में कभी भी जमने नहीं दिया और शुरुआत से ही मैच की गति को अपने नियंत्रण में रखा। उनके सटीक कॉम्बिनेशन, रिंग में शानदार मूवमेंट और असरदार डिफेंस ने सभी पांच जजों को प्रभावित किया, जिन्होंने सर्वसम्मति से उन्हें विजेता घोषित किया।

स्कोरकार्ड में अरुंधति का दबदबा साफ दिखा

फाइनल स्कोरकार्ड में अरुंधति का दबदबा साफ दिखा; चार जजों ने मुकाबला 30-27 से उनके पक्ष में आंका, जबकि एक जज ने 29-28 का फैसला भारतीय बॉक्सर के पक्ष में दिया। इस जीत के साथ अरुंधति का यादगार सफर पूरा हुआ; वह पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार फॉर्म में दिखीं। उन्होंने गोल्ड मेडल मुकाबले में जगह बनाने के लिए पहले अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया था और सबसे अहम मौके पर भी उसी लय को बनाए रखा।

इस जीत के साथ, अरुंधति ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के बॉक्सिंग पदकों की संख्या में एक और गोल्ड मेडल जोड़ा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला बॉक्सिंग में देश की बढ़ती ताकत को फिर से साबित किया। वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पांचवीं भारतीय बॉक्सर बन गईं। इस सूची में प्रिया, साक्षी, जैस्मीन और प्रीति भी शामिल हैं, जिन्होंने दिन में पहले गोल्ड मेडल जीते थे और ग्लासगो में बॉक्सिंग में भारत के शानदार प्रदर्शन को जारी रखा।

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Updated on:

01 Aug 2026 10:17 pm

Published on:

01 Aug 2026 09:58 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / CWG 2026: महिला मुक्केबाजों ने लगाई गोल्ड मेडल की झड़ी, अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भारवर्ग में जीता स्वर्ण

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