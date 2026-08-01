CWG 2026: महिला मुक्केबाजों ने लगाई गोल्ड मेडल की झड़ी, अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भारवर्ग में जीता स्वर्ण

इस जीत के साथ, अरुंधति ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के बॉक्सिंग पदकों की संख्या में एक और गोल्ड मेडल जोड़ा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला बॉक्सिंग में देश की बढ़ती ताकत को फिर से साबित किया। वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पांचवीं भारतीय बॉक्सर बन गईं। इस सूची में प्रिया, साक्षी, जैस्मीन और प्रीति भी शामिल हैं, जिन्होंने दिन में पहले गोल्ड मेडल जीते थे और ग्लासगो में बॉक्सिंग में भारत के शानदार प्रदर्शन को जारी रखा।