1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

रुमेश थरंगा को कॉमनवेल्थ गेम्‍स में गोल्‍ड जीतने पर कुमार संगकारा ने बधाई, बोले- देश के लिए गर्व का दिन

Kumar Sangakkara on Rumesh Tharanga: कॉमनवेल्थ गेम्‍स 2026 में शुक्रवार रात रुमेश थरंगा पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए गोल्‍ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसके लिए पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा ने की रुमेश की तारीफ करते हुए इसे देश के लिए अविश्वसनीय और गर्व का दिन बताया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 01, 2026

Kumar Sangakkara on Rumesh Tharanga

कुमार संगकारा (Photo - IANS)

Kumar Sangakkara on Rumesh Tharanga: ग्लासगो के स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में कॉमनवेल्थ गेम्‍स 2026 के दौरान श्रीलंका के जैवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा पथिरागे ने गोल्‍ड जीतकर इतिहास रच दिया। उन्‍होंने अपने दूसरे ही प्रयास में 89.75 मीटर का निर्णायक थ्रो किया, जिसके दम पर वह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्‍ड मेडल जीतने वाले पांचवें श्रीलंकाई एथलीट बन गए। फाइनल में पांच फाउल दर्ज करने के बावजूद रुमेश का एक वैध थ्रो स्वर्ण पदक जीतने के लिए काफी साबित हुआ। इस स्‍पर्धा में भारत के स्‍टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने सिल्‍वर मेडल जीता।

श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने कहा कि रुमेश थरंगा पथिरागे का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतना उनके देश के लिए अविश्वसनीय और गर्व का दिन है।

पहले क्रिकेट खेलते थे रुमेश थरंगा

बता दें कि 23 वर्षीय रुमेश थरंगा पहले क्रिकेट खेलते थे। वह बतौर तेज गेंदबाज अंडर-18 लेवल पर 134 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकते थे। उन्होंने कोच टोनी प्रसन्ना के नेतृत्व में एथलेटिक्स में कदम रखा। पथिरागे अपने करियर में हुए बदलाव का श्रेय टोनी को ही देते हैं। पथिरगे के स्वर्ण पदक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में श्रीलंका का 20 साल का इंतजार समाप्त किया। उनका पदक मेलबर्न में 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टर चिंताना विदानागे के स्वर्ण के बाद श्रीलंका का पहला स्वर्ण पदक था।

नीरज की तरह ऑटोमैटिक क्वालीफिकेशन मार्क से चूक गए थे थरंगा

गुरुवार को क्वालिफायर के दौरान वह 84 मीटर के ऑटोमैटिक क्वालीफिकेशन मार्क से चूक गए, फिर भी पथिरागे 82.84 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ टॉप पर रहे। पथिरागे की सफलता आइलैंड देश के लिए बहुत गर्व का पल है।

नीरज चोपड़ा ने रजत तो यश वीर सिंह ने जीता कांस्‍य

प्रतियोगिता में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत, जबकि भारत के ही यश वीर सिंह ने 85.41 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक्स के कांस्य पदक विजेता ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 83.88 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन, पाकिस्तान के अरशद नदीम 77.41 मीटर के थ्रो के साथ नौवें स्थान पर रहे।

नए कप्तान और नए कोच के साथ बैजबॉल खेलना जारी रखेगी इंग्‍लैंड, जो रूट ने पाकिस्‍तान सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Joe Root, bazball,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Commonwealth Games 2026

Updated on:

01 Aug 2026 06:12 pm

Published on:

01 Aug 2026 06:12 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / रुमेश थरंगा को कॉमनवेल्थ गेम्‍स में गोल्‍ड जीतने पर कुमार संगकारा ने बधाई, बोले- देश के लिए गर्व का दिन

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Commonwealth Games 2026

CWG 2026: पैरा एथलेटिक्स में भारत ने जीते दो मेडल, शॉटपुट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड, जुयाल ने अपने नाम किया सिल्वर

CWG 2026
अन्य खेल

CWG 2026: बॉक्सिंग में लगातार तीसरा गोल्ड जीतने से चूका भारत, 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह को सिल्वर से करना पड़ा संतोष

CWG 2026
अन्य खेल

CWG 2026: ट्रिपल जंप में भारत का डबल धमाल, प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने जीते सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल

CWG 2026
अन्य खेल

CWG 2026: भारत की झोली में महिला बॉक्सर्स ने 30 मिनट में डाले दो गोल्ड, जैस्मिन ने दिलाया 7वां गोल्‍ड

CWG 2026 10 Updates, Jasmine Lamboria,
अन्य खेल

CWG 2026: भारत के हाथ से फिसला मेडल, रवीना गायकवाड़ 10,000 मीटर रेस वॉक के फ़ाइनल से हुई डिसक्वालिफाई, जानें क्या है वजह

Commonwealth Games 2026
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.