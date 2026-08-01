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CWG 2026: ट्रिपल जंप में भारत का डबल धमाल, प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने जीते सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल

ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर और सेल्वा प्रभु ने ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया। प्रवीण की 16.58 मीटर की जंप सर्वश्रेष्ठ रही, जबकि सेल्वा की 16.52 मीटर की जंप के साथ मेडल अपने नाम किया।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 01, 2026

CWG 2026

प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया (photo - IANS)

Triple Jump, Commonwealth Games 2026: पुरुषों के ट्रिपल जंप इवेंट में भारतीय एथलीट्स ने डबल धमाल किया है। शनिवार को स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में खेले गए फाइनल में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रवीण की 16.58 मीटर की चौथी जंप उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रही, इसी के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। वहीं सेल्वा की 16.52 मीटर की पांचवीं जंप उन्हें ब्रॉन्ज़ मेडल दिलाने के लिए काफी रही।

इससे पहले, शुक्रवार देर रात मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर जीता, जबकि यशवीर सिंह (85.41) ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ट्रिपल जंप इवेंट में बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ तीन सेंटीमीटर से मेडल चूकने वाले प्रवीण ने आखिरकार 16.58 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित पोडियम फिनिश हासिल किया। वहीं, सेल्वा ने 16.52 मीटर की अपनी सीजन की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। जमैका के जॉर्डन स्कॉट ने 16.72 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ गोल्ड मेडल जीता; जिन्होंने प्रवीण को सिर्फ 14 सेंटीमीटर से पीछे छोड़ा।

प्रवीण का बेहतरीन प्रदर्शन

प्रवीण ने पूरे कॉम्पिटिशन के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 16.05 मीटर से शुरुआत की, फिर 15.64 मीटर की छलांग लगाई, तीसरे प्रयास में सुधार करते हुए 16.31 मीटर तक पहुंचे और चौथे प्रयास में 16.58 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। उनका पांचवां प्रयास 16.40 मीटर का था, जबकि आखिरी प्रयास फाउल रहा।

कॉम्पिटिशन आगे बढ़ने के साथ सेल्वा ने भी अपनी लय बनाई। 21 वर्षीय खिलाड़ी ने 15.87 मीटर से शुरुआत की, फिर 16.17 मीटर और तीसरे राउंड में 16.43 मीटर तक सुधार किया। चौथे प्रयास में फाउल होने के बाद, उन्होंने पांचवें राउंड में 16.52 मीटर की शानदार छलांग लगाकर ब्रॉन्ज मेडल की स्थिति हासिल की और अंत में 16.08 मीटर की छलांग लगाई।

सेल्वा ने जीता ब्रॉन्ज़ मेडल

2018 में पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में गोल्ड और उसी साल यूथ ओलंपिक गेम्स में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाने के बाद से, प्रवीण ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल जीता और नेशनल इंडोर रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद, उन्होंने 17.37 मीटर के साथ भारतीय आउटडोर नेशनल रिकॉर्ड बेहतर किया और हांग्जो एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

दूसरी ओर, सेल्वा के लिए, यह ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल एथलेटिक्स में उनकी तेजी से बढ़ती कामयाबी का एक और पड़ाव था। मदुरै में जन्मे इस जंपर को सबसे पहले 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद पहचान मिली।

इसके बाद, वह 2023 में एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के 'बेस्ट एशियन अंडर-20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर' चुने जाने वाले पहले भारतीय बने और 16.79 मीटर की जंप के साथ भारतीय अंडर-20 रिकॉर्ड तोड़ा। इस साल की शुरुआत में, सेल्वा ने 17.05 मीटर के अपने पर्सनल बेस्ट के साथ 17 मीटर का अहम आंकड़ा पार किया था।

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Commonwealth Games 2026

Updated on:

01 Aug 2026 04:49 pm

Published on:

01 Aug 2026 04:14 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / CWG 2026: ट्रिपल जंप में भारत का डबल धमाल, प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने जीते सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल

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