1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

CWG 2026: भारत के हाथ से फिसला मेडल, रवीना गायकवाड़ 10,000 मीटर रेस वॉक के फ़ाइनल से हुई डिसक्वालिफाई, जानें क्या है वजह

रेस वॉकिंग के कड़े नियमों के तहत एथलीटों को जमीन से लगातार संपर्क बनाए रखना होता है और आगे वाले पैर को तब तक सीधा रखना होता है जब तक वह वर्टिकल पोजीशन से आगे न निकल जाए। इन नियमों का पालन भारतीय एथलीट के लिए भारी पड़ गया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Aug 01, 2026

Commonwealth Games 2026

रवीना गायकवाड़ 10,000 मीटर रेस वॉक के फ़ाइनल से हुई डिसक्वालिफाई (photo - IANS)

Ravina disqualified, Commonwealth Games 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत की रवीना गायकवाड़ को महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक के फाइनल में तीन रेड कार्ड मिलने के बाद डिसक्वालिफाई कर दिया गया है।

तीन रेड कार्ड मिलने की वजह से हुई डिसक्वालिफाई

रेस वॉकिंग के कड़े नियमों के तहत एथलीटों को जमीन से लगातार संपर्क बनाए रखना होता है और आगे वाले पैर को तब तक सीधा रखना होता है जब तक वह वर्टिकल पोजीशन से आगे न निकल जाए। इन नियमों का पालन भारतीय एथलीट के लिए भारी पड़ गया। हालांकि, भारत के लिए अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है क्योंकि रेस में शामिल दूसरी भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी फिलहाल चौथे स्थान पर बनी हुई हैं।

जूडो में भारत ने रचा इतिहास

इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए 9वां दिन यादगार रहा। जूडो में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार दो गोल्ड समेत तीन मेडल अपने नाम किए। वहीं, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर और यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता। वहीं, डेकाथलॉन में तेजस्विन शंकर ने ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता।

हालांकि, एक ही दिन में 2 गोल्ड समेत कुल 6 मेडल जीतने के बावजूद भारत की मेडल टैली में पोजीशन नहीं बदली है। भारत कुल 23 मेडल के साथ 10वें नंबर पर काबिज है। ऑस्ट्रेलिया मेडल टैली में अपनी बादशाहत 9वें दिन भी बरकरार रखने में सफल रहा। ऑस्ट्रेलिया के कुल मेडल की संख्या 128 हो चुकी है, जिसमें 55 गोल्ड, 30 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया मेडल तालिका में सबसे ऊपर

इंग्लैंड 17 गोल्ड, 34 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं, कनाडा 17 गोल्ड समेत कुल 53 मेडल जीतकर तीसरे नंबर पर काबिज है। मेजबान स्कॉटलैंड चौथे नंबर पर बरकरार है। स्कॉटलैंड अब तक 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुका है। नाइजीरिया 9 गोल्ड के साथ कुल 18 मेडल जीतकर मेडल टैली में पांचवें नंबर पर मौजूद है। छठे स्थान पर न्यूजीलैंड का कब्जा है, जिसने 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। साउथ अफ्रीका 7 गोल्ड समेत कुल 25 मेडल के साथ सातवें नंबर पर बना हुआ है। मलेशिया 13 मेडल के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि वेल्स 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज जीतकर मेडल टैली में भारत से ठीक एक स्थान ऊपर 9वां नंबर पर है।

शुक्रवार को जूडो में अस्मिता डे ने देश को कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। अस्मिता ने 48 किलोग्राम में मेडल को अपने नाम किया। वहीं, हर्ष सिंह ने जूडो में दिन का दूसरा गोल्ड मेडल जीता। वहीं, इसी खेल में यामिनी मौर्य 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंकने के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि यशवीर ने 85.41 मीटर का थ्रो फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता।

CWG 2026: मेडल टैली का अजीब खेल! 8 पदक वाला जमैका ऊपर, 17 मेडल जीतकर भी भारत 10वें नंबर पर क्यों?

ये भी पढ़ें
Commonwealth Games 2026 medal tally

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Commonwealth Games 2026

Updated on:

01 Aug 2026 04:36 pm

Published on:

01 Aug 2026 03:38 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / CWG 2026: भारत के हाथ से फिसला मेडल, रवीना गायकवाड़ 10,000 मीटर रेस वॉक के फ़ाइनल से हुई डिसक्वालिफाई, जानें क्या है वजह

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Commonwealth Games 2026

CWG 2026: ट्रिपल जंप में भारत का डबल धमाल, प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने जीते सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल

CWG 2026
अन्य खेल

CWG 2026: भारत की झोली में महिला बॉक्सर्स ने 30 मिनट में डाले दो गोल्ड, जैस्मिन ने दिलाया 7वां गोल्‍ड

CWG 2026 10 Updates, Jasmine Lamboria,
अन्य खेल

CWG 2026: गोल्ड मेडल से चूकने के बाद नीरज चोपड़ा ने बयां किया दर्द, बताया फाइनल में किस बात का सता रहा था डर

Neeraj Chopra and Yashveer Singh
खेल

दूसरी बार नीरज चोपड़ा का सपना तोड़ने वाले कौन हैं रुमेश पथिरागे? जिसे एक सलाह ने क्रिकेटर से बना दिया जेवलिन थ्रोअर

Rumesh Pathirage javelin throw gold CWG 2026
खेल

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के 10 मेडल कन्फर्म, हारे तो भी मिलेगा पदक, जानें 1 अगस्त को खेलों में ऐसा क्यों होगा

India's Schedule for CWG 2026 Day 10
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.