CWG 2026: भारत के हाथ से फिसला मेडल, रवीना गायकवाड़ 10,000 मीटर रेस वॉक के फ़ाइनल से हुई डिसक्वालिफाई, जानें क्या है वजह

इंग्लैंड 17 गोल्ड, 34 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं, कनाडा 17 गोल्ड समेत कुल 53 मेडल जीतकर तीसरे नंबर पर काबिज है। मेजबान स्कॉटलैंड चौथे नंबर पर बरकरार है। स्कॉटलैंड अब तक 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुका है। नाइजीरिया 9 गोल्ड के साथ कुल 18 मेडल जीतकर मेडल टैली में पांचवें नंबर पर मौजूद है। छठे स्थान पर न्यूजीलैंड का कब्जा है, जिसने 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। साउथ अफ्रीका 7 गोल्ड समेत कुल 25 मेडल के साथ सातवें नंबर पर बना हुआ है। मलेशिया 13 मेडल के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि वेल्स 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज जीतकर मेडल टैली में भारत से ठीक एक स्थान ऊपर 9वां नंबर पर है।