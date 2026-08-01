दूसरी बार नीरज चोपड़ा का सपना तोड़ने वाले कौन हैं रुमेश पथिरागे? जिसे एक सलाह ने क्रिकेटर से बना दिया जेवलिन थ्रोअर

रुमेश पथिरागे यहीं नहीं रुके, दोहा डायमंड लीग और ऑस्ट्रियन गोल्डन स्पाइक में भी उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल में भी इस युवा स्टार को रोकना हर किसी के लिए मुश्किल रहा। अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा और एंडरसन पीटर्स जैसे दिग्गजों के होते हुए रुमेश पथिरागे ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। रुमेश ने 89.75 मीटर का थ्रो किया, तो नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर का थ्रो किया, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का थ्रो कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।