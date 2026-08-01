CWG 2026: फिर गोल्ड से चूके नीरज चोपड़ा, लेकिन मेंस जेवलिन थ्रो में भारत को मिला डबल मेडल

India At CWG 2026: ट्रैंक एंड फील्ड पर जब भी भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा उतरते हैं, तो उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद होती है लेकिन शुक्रवार की रात एक बार फिर उनके हाथ से गोल्ड फिसल गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शुक्रवार को देर रात मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत को दो मेडल मिले। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज ने 89.75 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया, तो स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर का थ्रो किया और वह दूसरे स्थान पर रहे। भारत के ही यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का थ्रो कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।