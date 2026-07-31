CWG 2026: अंकुश पांगल ने पक्का किया सिल्वर मेडल, जोशुआ ओफ़ोरी को हरा 80 किग्रा वर्ग के फ़ाइनल में बनाई जगह

Ankush Panghal, Commonwealth Games 2026: ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के 22 वर्षीय बॉक्सर अंकुश पंघल ने 80 किग्रा वर्ग के सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से हराया है। इसी के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल सुनिश्चित करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले दिन की शुरुआत में प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलो भारवर्ग में जांबिया की कैथरीन एम्वापे को 5-0 के अंतर से पटखनी देकर फाइनल में एंट्री की थी।