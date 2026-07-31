CWG 2026: कंडक्टर की नौकरी गई, ट्रेनिंग का खर्च उठाने के लिए बेचा घर, शर्मिला ने गोल्ड जीत रचा इतिहास

आज उनकी दोनों बेटियां भी उनकी राह पर चल रही हैं। 17 साल की बड़ी बेटी अनुज जेवलिन थ्रो में और 13 साल की छोटी बेटी लक्ष्मी लॉन्ग जंप में स्टेट लेवल की खिलाड़ी हैं। ऐतिहासिक जीत के बाद शर्मिला ने कहा, "मैं यह पदक अपनी मां को समर्पित करूंगी। मेरी मां अंधी हैं, और हर तरफ से बुराई के बावजूद, वह बचपन से ही मेरा साथ दे रही हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपनी मां का सपना पूरा किया।" यह जीत न सिर्फ 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कैंपेन के लिए बल्कि पूरे भारतीय पैरा-एथलेटिक्स के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। शर्मिला ने कहा कि यह पदक देश का है और उम्मीद है कि यह आने वाले सालों में कई और लोगों को पोडियम फिनिश के लिए प्रेरित करेगा।