CWG 2026: आज नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल, 10 भारतीय मुक्केबाज भी रिंग में, देखें भारत के मैचों का पूरा शेड्यूल

नीरज चोपड़ा (Photo - IANS)
CWG 2026, India Matches Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (CWG 2026) में आज (31 जुलाई) का दिन भारत के लिए बहुत खास है। पूरे देश की नजरें पूर्व ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पर होंगी, जो पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए जोर लगाएंगे। नीरज ने क्वालिफाइंग राउंड में 79.61 मीटर का थ्रो करके पांचवें स्थान के साथ फाइनल में जगह बनाई थी। स्कॉटस्टाउन स्टेडियम में थ्रो करने के हालात काफी मुश्किल थे। हालांकि, फाइनल में नीरज को अपना गेम और बेहतर करना होगा, क्योंकि उनके सामने मौजूदा चैंपियन अरशद नदीम, श्रीलंका के रुमेश थरंगा, वर्ल्ड चैंपियन केशोर्न वालकॉट और एंडरसन पीटर्स जैसी कड़ी चुनौती होगी। इस 12 खिलाड़ियों वाले फाइनल में भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह भी शामिल हैं।
दूसरी तरफ, भारतीय मुक्केबाजों ने खेलों में अपना दबदबा बना लिया है। भारत के 10 बॉक्सर आज अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। इन सभी का कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो चुका है। मेडल की गिनती के हिसाब से कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में यह भारत का सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान है। साक्षी चौधरी, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंघस, अरुंधति चौधरी, लवलीना बोरगोहेन, जदुमणि सिंह, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल और नरेंद्र बेरवाल आज फाइनल का टिकट कटाने रिंग में उतरेंगे।
|समय (IST)
|खेल
|इवेंट / मुकाबला
|भारतीय खिलाड़ी
|दोपहर 3:00 बजे
|एथलेटिक्स
|डेकाथलॉन 110m हर्डल्स
|तेजस्विन शंकर
|दोपहर 3:15 बजे
|बॉक्सिंग
|महिला 54kg (सेमीफाइनल)
|प्रीति पंवार vs कैथरीन मवापे
|दोपहर 3:20 बजे
|एथलेटिक्स
|डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो
|तेजस्विन शंकर
|दोपहर 3:42 बजे
|जूडो
|पुरुष 60kg (राउंड ऑफ 16)
|हर्ष सिंह
|शाम 4:00 बजे
|जूडो
|महिला 52kg (राउंड ऑफ 16)
|श्रद्धा चौपड़े
|शाम 4:12 बजे
|जूडो
|पुरुष 66kg (राउंड ऑफ 16)
|रोहित मज्गुल
|शाम 4:13 बजे
|एथलेटिक्स
|मिक्स्ड 4x400m रिले (राउंड 1)
|अंसा बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर, विशाल, राजेश
|शाम 4:30 बजे
|बॉक्सिंग
|पुरुष 80kg (सेमीफाइनल)
|अंकुश पंघाल vs जोशुआ ओफोरी
|शाम 4:36 बजे
|जूडो
|महिला 48kg (क्वार्टर-फाइनल)
|अस्मिता डे
|शाम 4:59 बजे
|साइक्लिंग
|4000m इंडिविजुअल परस्यूट (क्वालिफाइंग)
|दिनेश कुमार, हर्षवीर सिंह सेखों
|शाम 5:00 बजे
|एथलेटिक्स
|डेकाथलॉन पोल वॉल्ट
|तेजस्विन शंकर
|शाम 5:15 बजे
|लॉन बाउल्स
|पुरुष पेयर्स
|नवनीत सिंह और दिनेश कुमार
|शाम 5:30 बजे
|जूडो
|महिला 57kg (क्वार्टर-फाइनल)
|यामिनी मौर्य
|शाम 7:15 बजे
|बॉक्सिंग
|महिला 57kg (सेमीफाइनल)
|जैस्मिन लंबोरिया vs रेपेलैंग मासेलेला
|शाम 7:30 बजे
|बॉक्सिंग
|महिला 70kg (सेमीफाइनल)
|अरुंधति चौधरी vs रोजी एक्लेस
|रात 8:15 बजे
|बॉक्सिंग
|पुरुष 55kg (सेमीफाइनल)
|जदुमणि सिंह vs फिलिप हाओसेब
|रात 8:30 बजे
|साइक्लिंग
|पुरुष कीरिन (पहला राउंड)
|रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम, जेमश सिंह
|रात 10:20 बजे
|लॉन बाउल्स
|महिला सिंगल्स
|नयनमोनी सैकिया vs जाम्बिया
|रात 11:30 बजे
|एथलेटिक्स
|डेकाथलॉन जेवलिन थ्रो
|तेजस्विन शंकर
|रात 11:30 बजे
|बॉक्सिंग
|महिला 51kg (सेमीफाइनल)
|साक्षी चौधरी vs एम्बर-जेन वॉल
|रात 11:53 बजे
|साइक्लिंग
|एलिमिनेशन रेस (मेडल इवेंट)
|हर्षवीर सिंह सेखों
|रात 12:15 बजे (1 अग)
|बॉक्सिंग
|महिला 60kg (सेमीफाइनल)
|प्रिया घंघस vs लूसी किंग्स-व्हीटली
|रात 12:45 बजे (1 अग)
|एथलेटिक्स
|जेवलिन थ्रो (गोल्ड मेडल इवेंट)
|नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, यशवीर सिंह
|रात 12:45 बजे (1 अग)
|बॉक्सिंग
|महिला 75kg (सेमीफाइनल)
|लवलीना बोरगोहेन vs तारोना ताफाकी
|रात 1:00 बजे (1 अग)
|बॉक्सिंग
|पुरुष 60kg (सेमीफाइनल)
|सचिन सिवाच vs ओवेन हैरिस-एलन
|रात 1:05 बजे (1 अग)
|एथलेटिक्स
|डेकाथलॉन 1500m (हीट 1)
|तेजस्विन शंकर
|रात 1:30 बजे (1 अग)
|एथलेटिक्स
|400m हर्डल्स (मेडल इवेंट)
|यशस पलक्ष, संतोष कुमार
|रात 1:30 बजे (1 अग)
|बॉक्सिंग
|पुरुष +90kg (सेमीफाइनल)
|नरेंद्र बेरवाल vs निगेल पॉल
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