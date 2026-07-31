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अन्य खेल

CWG 2026: आज नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल, 10 भारतीय मुक्केबाज भी रिंग में, देखें भारत के मैचों का पूरा शेड्यूल

CWG 2026, India Matches Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 31 जुलाई का दिन भारत के लिए पदकों के लिहाज से अहम है। आज रात नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के फाइनल में उतरेंगे। वहीं, लवलीना बोरगोहेन समेत 10 बॉक्सर भी फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए सेमीफाइनल खेलेंगे। जानें आज के सभी मैचों का समय।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 31, 2026

CWG 2026 India schedule today, Neeraj Chopra javelin final time,

नीरज चोपड़ा (Photo - IANS)

CWG 2026, India Matches Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (CWG 2026) में आज (31 जुलाई) का दिन भारत के लिए बहुत खास है। पूरे देश की नजरें पूर्व ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पर होंगी, जो पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए जोर लगाएंगे। नीरज ने क्वालिफाइंग राउंड में 79.61 मीटर का थ्रो करके पांचवें स्थान के साथ फाइनल में जगह बनाई थी। स्कॉटस्टाउन स्टेडियम में थ्रो करने के हालात काफी मुश्किल थे। हालांकि, फाइनल में नीरज को अपना गेम और बेहतर करना होगा, क्योंकि उनके सामने मौजूदा चैंपियन अरशद नदीम, श्रीलंका के रुमेश थरंगा, वर्ल्ड चैंपियन केशोर्न वालकॉट और एंडरसन पीटर्स जैसी कड़ी चुनौती होगी। इस 12 खिलाड़ियों वाले फाइनल में भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह भी शामिल हैं।

दूसरी तरफ, भारतीय मुक्केबाजों ने खेलों में अपना दबदबा बना लिया है। भारत के 10 बॉक्सर आज अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। इन सभी का कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो चुका है। मेडल की गिनती के हिसाब से कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में यह भारत का सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान है। साक्षी चौधरी, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंघस, अरुंधति चौधरी, लवलीना बोरगोहेन, जदुमणि सिंह, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल और नरेंद्र बेरवाल आज फाइनल का टिकट कटाने रिंग में उतरेंगे।

CWG 2026: 31 जुलाई का भारत का लाइव शेड्यूल (समय के अनुसार)

समय (IST)खेलइवेंट / मुकाबलाभारतीय खिलाड़ी
दोपहर 3:00 बजेएथलेटिक्सडेकाथलॉन 110m हर्डल्सतेजस्विन शंकर
दोपहर 3:15 बजेबॉक्सिंगमहिला 54kg (सेमीफाइनल)प्रीति पंवार vs कैथरीन मवापे
दोपहर 3:20 बजेएथलेटिक्सडेकाथलॉन डिस्कस थ्रोतेजस्विन शंकर
दोपहर 3:42 बजेजूडोपुरुष 60kg (राउंड ऑफ 16)हर्ष सिंह
शाम 4:00 बजेजूडोमहिला 52kg (राउंड ऑफ 16)श्रद्धा चौपड़े
शाम 4:12 बजेजूडोपुरुष 66kg (राउंड ऑफ 16)रोहित मज्गुल
शाम 4:13 बजेएथलेटिक्समिक्स्ड 4x400m रिले (राउंड 1)अंसा बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर, विशाल, राजेश
शाम 4:30 बजेबॉक्सिंगपुरुष 80kg (सेमीफाइनल)अंकुश पंघाल vs जोशुआ ओफोरी
शाम 4:36 बजेजूडोमहिला 48kg (क्वार्टर-फाइनल)अस्मिता डे
शाम 4:59 बजेसाइक्लिंग4000m इंडिविजुअल परस्यूट (क्वालिफाइंग)दिनेश कुमार, हर्षवीर सिंह सेखों
शाम 5:00 बजेएथलेटिक्सडेकाथलॉन पोल वॉल्टतेजस्विन शंकर
शाम 5:15 बजेलॉन बाउल्सपुरुष पेयर्सनवनीत सिंह और दिनेश कुमार
शाम 5:30 बजेजूडोमहिला 57kg (क्वार्टर-फाइनल)यामिनी मौर्य
शाम 7:15 बजेबॉक्सिंगमहिला 57kg (सेमीफाइनल)जैस्मिन लंबोरिया vs रेपेलैंग मासेलेला
शाम 7:30 बजेबॉक्सिंगमहिला 70kg (सेमीफाइनल)अरुंधति चौधरी vs रोजी एक्लेस
रात 8:15 बजेबॉक्सिंगपुरुष 55kg (सेमीफाइनल)जदुमणि सिंह vs फिलिप हाओसेब
रात 8:30 बजेसाइक्लिंगपुरुष कीरिन (पहला राउंड)रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम, जेमश सिंह
रात 10:20 बजेलॉन बाउल्समहिला सिंगल्सनयनमोनी सैकिया vs जाम्बिया
रात 11:30 बजेएथलेटिक्सडेकाथलॉन जेवलिन थ्रोतेजस्विन शंकर
रात 11:30 बजेबॉक्सिंगमहिला 51kg (सेमीफाइनल)साक्षी चौधरी vs एम्बर-जेन वॉल
रात 11:53 बजेसाइक्लिंगएलिमिनेशन रेस (मेडल इवेंट)हर्षवीर सिंह सेखों
रात 12:15 बजे (1 अग)बॉक्सिंगमहिला 60kg (सेमीफाइनल)प्रिया घंघस vs लूसी किंग्स-व्हीटली
रात 12:45 बजे (1 अग)एथलेटिक्सजेवलिन थ्रो (गोल्ड मेडल इवेंट)नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, यशवीर सिंह
रात 12:45 बजे (1 अग)बॉक्सिंगमहिला 75kg (सेमीफाइनल)लवलीना बोरगोहेन vs तारोना ताफाकी
रात 1:00 बजे (1 अग)बॉक्सिंगपुरुष 60kg (सेमीफाइनल)सचिन सिवाच vs ओवेन हैरिस-एलन
रात 1:05 बजे (1 अग)एथलेटिक्सडेकाथलॉन 1500m (हीट 1)तेजस्विन शंकर
रात 1:30 बजे (1 अग)एथलेटिक्स400m हर्डल्स (मेडल इवेंट)यशस पलक्ष, संतोष कुमार
रात 1:30 बजे (1 अग)बॉक्सिंगपुरुष +90kg (सेमीफाइनल)नरेंद्र बेरवाल vs निगेल पॉल

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Commonwealth Games 2026

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

31 Jul 2026 08:15 am

Published on:

31 Jul 2026 08:15 am

Hindi News / Sports / Other Sports / CWG 2026: आज नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल, 10 भारतीय मुक्केबाज भी रिंग में, देखें भारत के मैचों का पूरा शेड्यूल

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