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क्वालीफाइंग राउंड में 80 मीटर भी पार नहीं कर पाये नीरज चोपड़ा, बोले – हालात मुश्किल थे, लेकिन खुशी है कि तीनों भारतीय फाइनल में हैं

भारतीय स्टार ने बताया कि हवा के अनिश्चित रुख की वजह से एथलीट्स के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान अपने रिलीज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और कोई भी प्रतियोगी ऑटोमैटिक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाया।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 30, 2026

Neeraj Chopra

दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Photo: IANS/Biplab Banerjee)

Neeraj Chopra, Commonwealth Games 2026: ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई है। गुरुवार को क्वालीफाइंग राउंड ग्रुप-ए में नीरज चोपड़ा ने 79.61 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ फाइनल का टिकट हासिल किया। नीरज चोपड़ा, रोहित यादव (78.37 मीटर) और यशवीर सिंह (78.36 मीटर) ने क्वालीफाइंग राउंड ग्रुप-ए में शीर्ष-10 स्थान हासिल करते हुए 31 जुलाई को खेले जाने वाले मेडल इवेंट में जगह बनाई।

नीरज चोपड़ा ने कहा उनका मकसद क्वालीफाई करना था

क्वालिफिकेशन पक्का करने के बाद, नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनका मुख्य मकसद बहुत दूर तक भाला फेंकने के बजाय मेडल राउंड में पहुंचना था। क्वालिफाइंग राउंड में पांचवें स्थान पर रहने के बाद नीरज चोपड़ा ने माना कि ठंड और तेज हवाओं ने मुकाबले को चुनौतीपूर्ण बना दिया था। उन्होंने कहा, "वहां सच में बहुत ठंड थी और हवा भी चल रही थी, लेकिन 79 मीटर का थ्रो ठीक-ठाक था। मेरा मकसद फाइनल में पहुंचना और वहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था, इसलिए मैं इस थ्रो से खुश हूं।"

भारतीय स्टार ने बताया कि हवा के अनिश्चित रुख की वजह से एथलीट्स के लिए क्वालिफिकेशन के दौरान अपने रिलीज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और कोई भी प्रतियोगी ऑटोमैटिक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाया।

जैवलिन थ्रोअर के लिए अच्छे नहीं थे हालात

चोपड़ा ने कहा, "हालात जैवलिन थ्रोअर के लिए अच्छे नहीं हैं। सिर्फ ठंड ही नहीं, बल्कि हवा भी बहुत तेज चल रही है। हवा सामने से भी नहीं आ रही थी; कभी-कभी यह साइड से आती है। यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि हमें कहां फेंकना है। कभी-कभी हम सोचते हैं, 'ठीक है, हम वहां फेंकेंगे', लेकिन तभी दूसरी तरफ से हवा आ जाती है। आज बहुत से थ्रोअर संघर्ष कर रहे थे। कोई भी ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन मार्क तक नहीं पहुंच पाया। हालात मुश्किल थे, लेकिन हमें खुशी है कि तीनों भारतीय फाइनल में हैं।"

तीनों भारतीय जैवलिन थ्रोअर फाइनल में पहुंच गए, जिससे खिताब के फैसले वाले मुकाबले में देश के लिए कई मेडल जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चोपड़ा ने फाइनल में शामिल खिलाड़ियों की मजबूती को माना, जिसमें दुनिया के कई बेहतरीन एथलीट और पेरिस ओलंपिक के साथी मेडलिस्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा, "हां, यह बहुत जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। जैवलिन थ्रो जैसे इवेंट के लिए यह सच में एक बहुत अच्छा फाइनल होगा। उम्मीद है कि कल हालात ठीक रहेंगे। सभी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। देखते हैं कल क्या होता है।"

चोपड़ा ने श्रीलंका के उभरते हुए टैलेंट रुमेश की भी तारीफ करते हुए कहा कि इस युवा खिलाड़ी का सामने आना साउथ एशिया में जैवलिन थ्रो के बढ़ते स्तर को दिखाता है। उन्होंने कहा, "वह इस खेल में नए हैं। वह एक उभरता हुए स्टार हैं। वह बहुत अच्छा थ्रो करते हैं। वह मेरे अच्छे दोस्त हैं। इस साल उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यह अच्छी बात है कि हमारे आस-पास के देशों में जैवलिन का खेल बढ़ रहा है। अच्छा लगता है कि उसने श्रीलंका के लिए कुछ बेहतरीन किया है।"

ओलंपिक चैंपियन का मानना ​​है कि इस क्षेत्र में खेल में जबरदस्त बदलाव आया है। ज्यादा जागरूकता, बेहतर कोचिंग संसाधन और जानकारी तक आसान पहुंच की वजह से ज्यादा युवा जैवलिन को अपना रहे हैं।

कई अच्छे एथलीट सामने आएंगे

उन्होंने कहा, "अब, साउथ एशिया में जैवलिन काफी लोकप्रिय हो गया है। यहां बहुत सारे जैवलिन थ्रोअर हैं। बहुत सारे एथलीट हैं जो जैवलिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसलिए इस बात की बेहतर संभावना है कि कई अच्छे एथलीट सामने आएंगे। पहले जैवलिन खेल उतना मशहूर नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोग जैवलिन को सपोर्ट कर रहे हैं और इस खेल के बारे में जानते हैं। इसलिए उन्हें पता है कि इसमें भविष्य है और वे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।"

उन्होंने कहा, "अब हमारे पास अच्छी सुविधाएं हैं। हम जैवलिन के बारे में जानते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, तो मुझे नहीं पता था कि जैवलिन ट्रेनिंग की योजना कैसे बनानी है और ट्रेनिंग कैसे करनी है, लेकिन अभी, इंटरनेट की वजह से आप जैवलिन ट्रेनिंग के बारे में जान सकते हैं। इसलिए यह बहुत अच्छी बात है कि लोग अब जैवलिन के बारे में जानते हैं। इसी वजह से लोग जैवलिन थ्रो को पहचानते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं।"

चोपड़ा ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में उनके ऐतिहासिक गोल्ड मेडल ने इस खेल में दिलचस्पी बढ़ाई, जिससे भारतीय थ्रोअर्स की एक नई पीढ़ी तैयार हुई। चोपड़ा ने कहा, "पहले भी कई बेहतरीन एथलीट्स थे जिन्होंने दूसरे खेलों को बढ़ावा दिया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में मेरे गोल्ड मेडल के बाद जैवलिन को बहुत बढ़ावा मिला। मुझे खुशी है कि अब हमारे पास बहुत अच्छे थ्रोअर हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास लगभग 20 ऐसे थ्रोअर हैं जो 80 मीटर से ज्यादा दूर तक थ्रो कर सकते हैं, इसलिए यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात है।"

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Commonwealth Games 2026

Updated on:

30 Jul 2026 07:18 pm

Published on:

30 Jul 2026 07:18 pm

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