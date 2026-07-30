क्वालीफाइंग राउंड में 80 मीटर भी पार नहीं कर पाये नीरज चोपड़ा, बोले – हालात मुश्किल थे, लेकिन खुशी है कि तीनों भारतीय फाइनल में हैं

चोपड़ा ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में उनके ऐतिहासिक गोल्ड मेडल ने इस खेल में दिलचस्पी बढ़ाई, जिससे भारतीय थ्रोअर्स की एक नई पीढ़ी तैयार हुई। चोपड़ा ने कहा, "पहले भी कई बेहतरीन एथलीट्स थे जिन्होंने दूसरे खेलों को बढ़ावा दिया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में मेरे गोल्ड मेडल के बाद जैवलिन को बहुत बढ़ावा मिला। मुझे खुशी है कि अब हमारे पास बहुत अच्छे थ्रोअर हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास लगभग 20 ऐसे थ्रोअर हैं जो 80 मीटर से ज्यादा दूर तक थ्रो कर सकते हैं, इसलिए यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात है।"