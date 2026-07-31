CWG 2026: जेवलिन थ्रो के फाइनल में आज नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम की टक्कर, जानें पिछले 11 मुकाबलों के आंकड़े

पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया था। वहीं, उस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक के बाद से दोनों एथलीट सिर्फ एक बार आमने-सामने हुए हैं, जहाँ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा आठवें स्थान पर रहे थे, जबकि अरशद नदीम नौवें स्थान पर रहे थे।