CWG 2026: मेडल टैली का अजीब खेल! 8 पदक वाला जमैका ऊपर, 17 मेडल जीतकर भी भारत 10वें नंबर पर क्यों?

Commonwealth Games 2026 Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 30 जुलाई तक भारत ने कुल 17 मेडल जीत लिए हैं और वह पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। भारत के नाम अब तक 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया 51 गोल्ड, 24 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज (कुल 110 मेडल) के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। इंग्लैंड ने 15 गोल्ड सहित कुल 65 मेडल जीते हैं, जबकि कनाडा के पास भी 15 गोल्ड हैं, लेकिन कुल 45 मेडल के साथ वह तीसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड 9 गोल्ड मेडल के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है।