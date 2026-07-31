CWG 2026: मेडल टैली का अजीब खेल! 8 पदक वाला जमैका ऊपर, 17 मेडल जीतकर भी भारत 10वें नंबर पर क्यों?

लॉन्ग जंप में प्रतिस्पर्धा करते हुए मुरली श्रीशंकर (फोटो- IANS)
Commonwealth Games 2026 Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 30 जुलाई तक भारत ने कुल 17 मेडल जीत लिए हैं और वह पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। भारत के नाम अब तक 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया 51 गोल्ड, 24 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज (कुल 110 मेडल) के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। इंग्लैंड ने 15 गोल्ड सहित कुल 65 मेडल जीते हैं, जबकि कनाडा के पास भी 15 गोल्ड हैं, लेकिन कुल 45 मेडल के साथ वह तीसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड 9 गोल्ड मेडल के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है।
दूसरी ओर, नाइजीरिया ने कुल 16 मेडल ही जीते हैं, लेकिन वह भारत से आगे पांचवें स्थान पर मौजूद है, क्योंकि नाइजीरिया के नाम 8 गोल्ड मेडल हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका के पास 6, मलेशिया के पास 6, न्यूजीलैंड के पास 5 और जमैका के पास 4 गोल्ड मेडल हैं, जबकि भारत के नाम 3 ही गोल्ड मेडल हैं।
मेडल टैली में जिस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल होते हैं, उसे सबसे ऊपर वरीयता (Rank) दी जाती है। अगर दो टीमों के गोल्ड मेडल बराबर हों, तो फिर सिल्वर मेडल की संख्या देखी जाती है। अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों बराबर हों, तो ब्रॉन्ज मेडल की संख्या से रैंकिंग तय होती है।
यही वजह है कि भारतीय टीम कुल 17 मेडल जीतने के बावजूद जमैका, मलेशिया और नाइजीरिया से पीछे है। जमैका के पास सिर्फ 8 मेडल हैं, मलेशिया के पास 12 और नाइजीरिया के पास 16 मेडल हैं, लेकिन इन तीनों ही देशों के पास भारत से अधिक गोल्ड मेडल हैं। इसी नियम के कारण 17 मेडलों के साथ भारतीय टीम तालिका में 10वें नंबर पर खिसक गई है।
|क्रम
|देश
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल पदक
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|51
|24
|35
|110
|2
|इंग्लैंड
|15
|30
|20
|65
|3
|कनाडा
|15
|13
|17
|45
|4
|स्कॉटलैंड
|9
|7
|9
|25
|5
|नाइजीरिया
|8
|5
|3
|16
|6
|दक्षिण अफ्रीका
|6
|9
|8
|23
|7
|मलेशिया
|6
|3
|3
|12
|8
|न्यूजीलैंड
|5
|9
|7
|21
|9
|जमैका
|4
|2
|2
|8
|10
|भारत
|3
|10
|4
|17
भारत के लिए अब तक मीराबाई चानू, शर्मिला धनकड़ और दिलीप गवित ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं ऋषिकेश सिंह, मुथुपंडी राजा, ज्ञानेश्वरी यादव, सर्वेश कुशारे, अजय बाबू, हरजिंदर कौर, गुलवीर सिंह, मुरली श्रीशंकर, मोहम्मद बेसिल और लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा झंडू कुमार, बिंद्यारानी देवी, शिल्पा शीला और सीमा कालीरमना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
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