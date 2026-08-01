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CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के 10 मेडल कन्फर्म, हारे तो भी मिलेगा पदक, जानें 1 अगस्त को खेलों में ऐसा क्यों होगा

Commonwealth Games 2026 Day 10 Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा देखने को मिल सकता है। अगर सभी ने अपने अपने मुकाबले जीते तो एक ही दिन भारत को 10 गोल्ड मेडल मिल सकते हैं।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 01, 2026

India's Schedule for CWG 2026 Day 10

अंकुश पंघाल (फोटो- IANS)

India Schedule for CWG 2026 Day 10: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत की झोली में 10 मेडल आने कंफर्म हैं। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ-साथ साक्षी और प्रिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इसके अलावा प्रीति (54 किग्रा), अंकुश फंगल (80 किग्रा), जैस्मिन (57 किग्रा), अरुंधति (70 किग्रा) और जादुमनी सिंह (55 किग्रा) अन्य भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने अपने-अपने वेट डिवीजन में फाइनल का टिकट हासिल किया है। सभी 10 भारतीय बॉक्सर अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में फाइनल में पहुंच गए हैं, जिससे 10 सिल्वर मेडल तो आने तय हैं।

इसके अलावा जूडो और साइकिलिंग से भी पदक की उम्मीद है। आज रिंग में उतने वाले भारतीय बॉक्सर्स 10 में से 5 गोल्ड भी जीतते हैं तो भारत रैंक में सुधार कर सकता है। फिलहाल वह 23 मेडल के साथ 10वें स्थान पर काबिज है।

1 अगस्त को भारत का पूरा शेड्यूल

समयखेलमुकाबला / स्पर्धाभारतीय खिलाड़ी
2:30 PMट्रैक साइक्लिंगपुरुष स्प्रिंट क्वालिफाइंगडेविड बेकहम एलकटोहचूंगो, रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम, रोजित सिंह यांगलेम
2:35 PMपैरा एथलेटिक्सपुरुष शॉटपुट F57 फाइनलसोमन राणा, शुभम जुयाल
2:40 PMएथलेटिक्सपुरुष ट्रिपल जंप फाइनलप्रवीण चित्रावेल, सेल्वा प्रभु तिरुमारण
2:50 PMपैरा एथलेटिक्सपुरुष 1500 मीटर T54 फाइनलरमेश शन्मुगम
3:00 PMएथलेटिक्समहिला 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनलप्रियंका गोस्वामी, रवीना
3:27 PMट्रैक साइक्लिंगपुरुष स्प्रिंट प्री-क्वार्टर फाइनल(योग्यता मिलने पर)
3:30 PMमुक्केबाजीमहिला 54 किग्रा फाइनलप्रीति पवार बनाम स्कारलेट डेलगाडो (कनाडा)
3:45 PMमुक्केबाजीमहिला 57 किग्रा फाइनलजैसमीन लांबोरिया बनाम मिकाएला वॉल्श (उत्तरी आयरलैंड)
3:50 PMबॉल्सपुरुष पेयर्स सेक्शनल मुकाबलानवनीत सिंह / दिनेश कुमार बनाम इंग्लैंड
3:54 PMजूडोमहिला 63 किग्रा राउंड ऑफ-16उन्नति शर्मा
4:03 PMट्रैक साइक्लिंगपुरुष स्प्रिंट क्वार्टर फाइनल(योग्यता मिलने पर)
4:15 PMमुक्केबाजीपुरुष 55 किग्रा फाइनलजादुमणि सिंह बनाम जाई डिक्सन (ऑस्ट्रेलिया)
4:19 PMट्रैक साइक्लिंगपुरुष 10 किमी स्क्रैच रेस क्वालिफाइंगहर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार
4:36 PMजूडोपुरुष 90 किग्रा राउंड ऑफ-16करणजीत सिंह मान
5:00–6:30 PMजूडोक्वार्टर फाइनल / रेपेचेज / सेमीफाइनलउन्नति शर्मा, हर्ष तोकस, इनुंगनबी ताखेल्लामबम, करणजीत सिंह मान
7:38 PMट्रैक साइक्लिंगपुरुष स्प्रिंट सेमीफाइनल(योग्यता मिलने पर)
8:48 PMजूडोमहिला 63 किग्रा कांस्य पदक मुकाबलाउन्नति शर्मा
9:00 PMमुक्केबाजीमहिला 51 किग्रा फाइनलसाक्षी चौधरी बनाम रूबी व्हाइट (इंग्लैंड)
9:00 PMजूडोमहिला 63 किग्रा फाइनलउन्नति शर्मा
9:15 PMमुक्केबाजीमहिला 60 किग्रा फाइनलप्रिया घंघास बनाम मैरी-बाथौल अल-अहमदियेह (कनाडा)
9:30 PMमुक्केबाजीमहिला 70 किग्रा फाइनलअरुंधति चौधरी बनाम शैंटेल रीड (इंग्लैंड)
9:30 PMजूडोपुरुष 81 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला*हर्ष तोकस
9:42 PMजूडोपुरुष 81 किग्रा फाइनलहर्ष तोकस
9:45 PMमुक्केबाजीमहिला 75 किग्रा फाइनललवलीना बोरगोहेन बनाम एमा-सू ग्रीनट्री (ऑस्ट्रेलिया)
9:48 PMजूडोमहिला 70 किग्रा कांस्य पदक मुकाबलाइनुंगनबी ताखेल्लामबम
10:00 PMमुक्केबाजीपुरुष 60 किग्रा फाइनलसचिन सिवाच बनाम ट्रायअगेन नदेवेलो (नामीबिया)
10:00 PMजूडोमहिला 70 किग्रा फाइनलइनुंगनबी ताखेल्लामबम
10:02 PMट्रैक साइक्लिंगपुरुष स्प्रिंट फाइनल(योग्यता मिलने पर)
10:15 PMमुक्केबाजीपुरुष 80 किग्रा फाइनलअंकुश पंघाल बनाम डिमेजी शिट्टू (इंग्लैंड)
10:20 PMबॉल्समहिला सिंगल्स सेक्शनल मुकाबलानयनमोनी सैकिया बनाम ब्रिजेट हर्सेलमैन (दक्षिण अफ्रीका)
10:30 PMमुक्केबाजीपुरुष +90 किग्रा फाइनलनरेंद्र बरवाल बनाम डामर थॉमस (इंग्लैंड)
10:30 PMजूडोपुरुष 90 किग्रा कांस्य पदक मुकाबलाकरणजीत सिंह मान
10:42 PMजूडोपुरुष 90 किग्रा फाइनलकरणजीत सिंह मान
10:50 PMट्रैक साइक्लिंगपुरुष 10 किमी स्क्रैच रेस फाइनलहर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार
11:35 PMएथलेटिक्सपुरुष पोल वॉल्ट फाइनलदेव मीणा, कुलदीप कुमार
11:45 PMबॉल्सपुरुष पेयर्स सेमीफाइनलनवनीत सिंह / दिनेश कुमार
12:15 AM (2 अगस्त)एथलेटिक्सपुरुष 5000 मीटर फाइनलगुलवीर सिंह
1:50 AM (2 अगस्त)एथलेटिक्समिक्स्ड 4×400 मीटर रिले फाइनलराजेश रमेश, विशाल टीके, अंसा बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर

CWG 2026 में आखिरी पड़ाव पर भारत का अभियान, साल 1934 के बाद मिली सबसे खराब रैंक, देखें मेडल विनर्स की पूरी लिस्ट

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Commonwealth Games 2026 medal tally

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Commonwealth Games 2026

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Sports news In Hindi

Updated on:

01 Aug 2026 11:10 am

Published on:

01 Aug 2026 11:10 am

Hindi News / Sports / CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के 10 मेडल कन्फर्म, हारे तो भी मिलेगा पदक, जानें 1 अगस्त को खेलों में ऐसा क्यों होगा

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