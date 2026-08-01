CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के 10 मेडल कन्फर्म, हारे तो भी मिलेगा पदक, जानें 1 अगस्त को खेलों में ऐसा क्यों होगा

2:30 PM ट्रैक साइक्लिंग पुरुष स्प्रिंट क्वालिफाइंग डेविड बेकहम एलकटोहचूंगो, रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम, रोजित सिंह यांगलेम

2:35 PM पैरा एथलेटिक्स पुरुष शॉटपुट F57 फाइनल सोमन राणा, शुभम जुयाल

2:40 PM एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप फाइनल प्रवीण चित्रावेल, सेल्वा प्रभु तिरुमारण

2:50 PM पैरा एथलेटिक्स पुरुष 1500 मीटर T54 फाइनल रमेश शन्मुगम

3:00 PM एथलेटिक्स महिला 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल प्रियंका गोस्वामी, रवीना

3:27 PM ट्रैक साइक्लिंग पुरुष स्प्रिंट प्री-क्वार्टर फाइनल (योग्यता मिलने पर)

3:30 PM मुक्केबाजी महिला 54 किग्रा फाइनल प्रीति पवार बनाम स्कारलेट डेलगाडो (कनाडा)

3:45 PM मुक्केबाजी महिला 57 किग्रा फाइनल जैसमीन लांबोरिया बनाम मिकाएला वॉल्श (उत्तरी आयरलैंड)

3:50 PM बॉल्स पुरुष पेयर्स सेक्शनल मुकाबला नवनीत सिंह / दिनेश कुमार बनाम इंग्लैंड

3:54 PM जूडो महिला 63 किग्रा राउंड ऑफ-16 उन्नति शर्मा

4:03 PM ट्रैक साइक्लिंग पुरुष स्प्रिंट क्वार्टर फाइनल (योग्यता मिलने पर)

4:15 PM मुक्केबाजी पुरुष 55 किग्रा फाइनल जादुमणि सिंह बनाम जाई डिक्सन (ऑस्ट्रेलिया)

4:19 PM ट्रैक साइक्लिंग पुरुष 10 किमी स्क्रैच रेस क्वालिफाइंग हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार

4:36 PM जूडो पुरुष 90 किग्रा राउंड ऑफ-16 करणजीत सिंह मान

5:00–6:30 PM जूडो क्वार्टर फाइनल / रेपेचेज / सेमीफाइनल उन्नति शर्मा, हर्ष तोकस, इनुंगनबी ताखेल्लामबम, करणजीत सिंह मान

7:38 PM ट्रैक साइक्लिंग पुरुष स्प्रिंट सेमीफाइनल (योग्यता मिलने पर)

8:48 PM जूडो महिला 63 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला उन्नति शर्मा

9:00 PM मुक्केबाजी महिला 51 किग्रा फाइनल साक्षी चौधरी बनाम रूबी व्हाइट (इंग्लैंड)

9:00 PM जूडो महिला 63 किग्रा फाइनल उन्नति शर्मा

9:15 PM मुक्केबाजी महिला 60 किग्रा फाइनल प्रिया घंघास बनाम मैरी-बाथौल अल-अहमदियेह (कनाडा)

9:30 PM मुक्केबाजी महिला 70 किग्रा फाइनल अरुंधति चौधरी बनाम शैंटेल रीड (इंग्लैंड)

9:30 PM जूडो पुरुष 81 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला* हर्ष तोकस

9:42 PM जूडो पुरुष 81 किग्रा फाइनल हर्ष तोकस

9:45 PM मुक्केबाजी महिला 75 किग्रा फाइनल लवलीना बोरगोहेन बनाम एमा-सू ग्रीनट्री (ऑस्ट्रेलिया)

9:48 PM जूडो महिला 70 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला इनुंगनबी ताखेल्लामबम

10:00 PM मुक्केबाजी पुरुष 60 किग्रा फाइनल सचिन सिवाच बनाम ट्रायअगेन नदेवेलो (नामीबिया)

10:00 PM जूडो महिला 70 किग्रा फाइनल इनुंगनबी ताखेल्लामबम

10:02 PM ट्रैक साइक्लिंग पुरुष स्प्रिंट फाइनल (योग्यता मिलने पर)

10:15 PM मुक्केबाजी पुरुष 80 किग्रा फाइनल अंकुश पंघाल बनाम डिमेजी शिट्टू (इंग्लैंड)

10:20 PM बॉल्स महिला सिंगल्स सेक्शनल मुकाबला नयनमोनी सैकिया बनाम ब्रिजेट हर्सेलमैन (दक्षिण अफ्रीका)

10:30 PM मुक्केबाजी पुरुष +90 किग्रा फाइनल नरेंद्र बरवाल बनाम डामर थॉमस (इंग्लैंड)

10:30 PM जूडो पुरुष 90 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला करणजीत सिंह मान

10:42 PM जूडो पुरुष 90 किग्रा फाइनल करणजीत सिंह मान

10:50 PM ट्रैक साइक्लिंग पुरुष 10 किमी स्क्रैच रेस फाइनल हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार

11:35 PM एथलेटिक्स पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल देव मीणा, कुलदीप कुमार

11:45 PM बॉल्स पुरुष पेयर्स सेमीफाइनल नवनीत सिंह / दिनेश कुमार

12:15 AM (2 अगस्त) एथलेटिक्स पुरुष 5000 मीटर फाइनल गुलवीर सिंह