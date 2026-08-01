CWG 2026: एक नहीं दो खेलों में तेजस्विन शंकर ने जीता मेडल, ऐसा करने वाले बने कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास के पहले भारतीय

हालांकि, जेवलिन थ्रो में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें एक बार फिर मेडल की दौड़ में शामिल करते हुए तीसरे स्थान पर पहुँचा दिया। अंत में 1,500 मीटर रेस में 704 अंक हासिल करके उन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया और कुल 7,976 अंकों के साथ प्रतियोगिता समाप्त की। तेजस्विन डेकाथलॉन में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक (National Record Holder) हैं और अमेरिका की कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, जहाँ उन्होंने हाई जंप में दो NCAA डिवीजन-1 खिताब जीते थे। अपने करियर के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाई जंप और कंबाइंड इवेंट्स (Decathlon) दोनों में अपनी उपयोगिता साबित की है।