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CWG 2026: एक नहीं दो खेलों में तेजस्विन शंकर ने जीता मेडल, ऐसा करने वाले बने कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास के पहले भारतीय

India at Commonwealth Games 2026: तेजस्विन शंकर ने CWG 2026 में पुरुषों के डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में दो अलग-अलग इवेंट्स (हाई जंप और डेकाथलॉन) में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 01, 2026

Tejaswin Shankar bronze medal CWG 2026

तेजस्विन शंकर (फोटो- IANS)

Tejaswin Shankar bronze medal CWG 2026: राष्ट्रमंडल खेल 2026 में तेजस्विन शंकर ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। वह कॉमनवेल्थ गेम्स के दो अलग-अलग इवेंट्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2026 में मेंस डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से पहले तेजस्विन शंकर ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस हाई जंप स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 8,000 अंकों का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय डेकाथलीट तेजस्विन ने ग्लासगो में 'ट्रैक एंड फील्ड' प्रतियोगिता के सबसे कठिन इवेंट (डेकाथलॉन) में 7,976 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

ग्रेनाडा के लिंडन विक्टर ने जीता गोल्ड

हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन दोनों में मौजूदा एशियन चैंपियन तेजस्विन, ग्रेनाडा के लिंडन विक्टर से पीछे रहे, जिन्होंने सीजन के सर्वश्रेष्ठ (SB) 8,096 अंकों के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं, कनाडा के डेमियन वार्नर ने 8,036 अंकों के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कई दिनों तक चले इस मुश्किल कॉम्पिटिशन में, 27 वर्षीय तेजस्विन 100 मीटर रेस में 10.96 सेकंड (870 अंक) के समय के साथ 7वें स्थान पर रहे। इसके बाद उन्होंने लॉन्ग जंप में 7.82 मीटर की दूरी तय करके 1,015 अंक हासिल किए और ओवरऑल स्टैंडिंग्स में तीसरे स्थान पर पहुँच गए।

तेजस्विन ने शॉट पुट में 673 अंक हासिल किए, हाई जंप में 2.15 मीटर की ऊँचाई छूकर 944 अंक पाए और 400 मीटर रेस में पांचवें स्थान पर रहकर 837 अंक बटोरे। इस तरह शुरुआती पांच इवेंट्स के बाद उनका कुल स्कोर 4,339 अंक हो गया और वे तालिका में दूसरे स्थान पर पहुँच गए थे। इसके बाद 110 मीटर हर्डल्स (बाधा दौड़) में उन्हें 922 अंक, डिस्कस थ्रो में 674 अंक और पोल वॉल्ट में 704 अंक मिले, जिससे वे ओवरऑल स्टैंडिंग्स में खिसककर चौथे स्थान पर आ गए थे।

1,500 मीटर रेस के बाद पक्का हुआ ब्रॉन्ज

हालांकि, जेवलिन थ्रो में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें एक बार फिर मेडल की दौड़ में शामिल करते हुए तीसरे स्थान पर पहुँचा दिया। अंत में 1,500 मीटर रेस में 704 अंक हासिल करके उन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया और कुल 7,976 अंकों के साथ प्रतियोगिता समाप्त की। तेजस्विन डेकाथलॉन में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक (National Record Holder) हैं और अमेरिका की कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, जहाँ उन्होंने हाई जंप में दो NCAA डिवीजन-1 खिताब जीते थे। अपने करियर के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाई जंप और कंबाइंड इवेंट्स (Decathlon) दोनों में अपनी उपयोगिता साबित की है।

साल 2018 में 2.29 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बाद तेजस्विन को हाई जंप में बड़ी पहचान मिली थी। 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष हाई जंपर बने। बाद में उन्होंने अपना मुख्य फोकस कंबाइंड इवेंट्स पर शिफ्ट किया और 2022 (2023 में आयोजित) एशियन गेम्स में डेकाथलॉन में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था।

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Commonwealth Games 2026

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Updated on:

01 Aug 2026 07:47 am

Published on:

01 Aug 2026 07:47 am

Hindi News / Sports / CWG 2026: एक नहीं दो खेलों में तेजस्विन शंकर ने जीता मेडल, ऐसा करने वाले बने कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास के पहले भारतीय

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