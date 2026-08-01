CWG 2026 में आखिरी पड़ाव पर भारत का अभियान, साल 1934 के बाद मिली सबसे खराब रैंक, देखें मेडल विनर्स की पूरी लिस्ट

CWG 2026 में भारत के पदक विजेता (फोटो- IANS)
India At Commonwealth Games 2026 Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) 2026 में शुक्रवार देर रात भारत का अभियान अपने आखिरी पड़ाव पर है। टूर्नामेंट के 8वें दिन भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम किए, जिसमें नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल और तेजस्विन शंकर के ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल के अलावा जूडो में अश्मिता डे हर्ष सिंह का गोल्ड मेडल शामिल था। अब बॉक्सर्स ने मेडल्स की उम्मीदें बची हैं।
भारत 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 23 पदक जीतकर मेडल तालिका में 10वें स्थान पर है। तालिका में भारत से आगे मलेशिया, वेल्स, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया रहे। ऑस्ट्रेलिया 55 गोल्ड मेडल और कुल 128 पदकों के साथ पहले स्थान पर मजबूती से काबिज है।
|रैंक
|देश
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल पदक
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|55
|30
|43
|128
|2
|इंग्लैंड
|17
|34
|29
|80
|3
|कनाडा
|17
|15
|21
|53
|4
|स्कॉटलैंड
|10
|8
|16
|34
|5
|नाइजीरिया
|9
|6
|3
|18
|6
|न्यूज़ीलैंड
|7
|10
|8
|25
|7
|दक्षिण अफ्रीका
|7
|9
|9
|25
|8
|मलेशिया
|7
|3
|3
|13
|9
|वेल्स
|6
|6
|12
|24
|10
|भारत
|5
|12
|6
|23
यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का दूसरा सबसे खराब रैंक है। हालांकि अभी बॉक्सिंग में कुछ मेडल आ सकते हैं लेकिन रैंक में सुधार की उम्मीद कम नजर आ रही है। इससे पहले 1934 में जब भारत ने पहली बार लंदन कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था, तब केवल एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 12वां स्थान हासिल किया था। इसके बाद भारत 1958 के कार्डिफ गेम्स में 2 गोल्ड सहित 3 मेडल जीतकर 8वें स्थान पर रहा था। वहीं, 1982 के ब्रिसबेन गेम्स में भारत ने 5 गोल्ड के साथ कुल 16 मेडल जीते थे और छठा स्थान हासिल किया था।
अगर साल 2002 के बाद की बात करें तो भारत कभी भी टॉप-5 से बाहर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार भारतीय दल को 10वें स्थान से संतोष करना पड़ा। हालाँकि, भारत के प्रदर्शन में आई इस गिरावट की मुख्य वजह प्रमुख खेलों को हटाना रहा। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स से शूटिंग, रेसलिंग (कुश्ती), बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे खेलों को बाहर कर दिया गया था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में शूटिंग में 63 गोल्ड और रेसलिंग में 49 गोल्ड मेडल जीते हैं। इन खेलों के न होने से भारत के मेडल की संख्या पर सीधा असर पड़ा।
|क्र.
|खिलाड़ी
|स्पर्धा
|खेल
|पदक
|1
|झांडू कुमार
|मेंस हेवीवेट
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|कांस्य
|2
|ऋषिकांत सिंह
|मेंस 60 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|3
|मीराबाई चानू
|वूमेंस 48 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|स्वर्ण
|4
|मुथुपांडी राजा
|मेंस 65 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|5
|ज्ञानेश्वरी यादव
|वूमेंस 53 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|6
|बिंद्यारानी देवी
|वूमेंस 58 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|कांस्य
|7
|शर्मिला ढांकर
|वूमेंस शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|8
|सर्वेश कुशारे
|मेंस हाई जंप
|एथलेटिक्स
|रजत
|9
|शिल्पा के. शायला
|वूमेंस शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|10
|वल्लुरी अजय बाबू
|मेंस 79 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|11
|हरजिंदर कौर
|वूमेंस 69 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|12
|गुलवीर सिंह
|मेंस 10,000 मीटर
|एथलेटिक्स
|रजत
|13
|मुरली श्रीशंकर
|मेंस लॉन्ग जंप
|एथलेटिक्स
|रजत
|14
|दिलीप गावित
|मेंस100 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|15
|मोहम्मद बासिल
|मेंस 100 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|16
|लवप्रीत सिंह
|मेंस +110 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|17
|सीमा कालिरामना
|वूमेंस डिस्कस थ्रो
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|18
|अस्मिता डे
|वूमेंस-48 किग्रा
|जूडो
|स्वर्ण
|19
|हर्ष सिंह
|मेंस 60 किग्रा
|जूडो
|स्वर्ण
|20
|यामिनी मौर्य
|वूमेंस-57 किग्रा
|जूडो
|रजत
|21
|तेजस्विन शंकर
|मेंस डेकाथलॉन
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|22
|यश वीर सिंह
|मेंस भाला फेंक
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|23
|नीरज चोपड़ा
|मेंस भाला फेंक
|एथलेटिक्स
|रजत
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