CWG 2026 में आखिरी पड़ाव पर भारत का अभियान, साल 1934 के बाद मिली सबसे खराब रैंक, देखें मेडल विनर्स की पूरी लिस्ट

यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का दूसरा सबसे खराब रैंक है। हालांकि अभी बॉक्सिंग में कुछ मेडल आ सकते हैं लेकिन रैंक में सुधार की उम्मीद कम नजर आ रही है। इससे पहले 1934 में जब भारत ने पहली बार लंदन कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था, तब केवल एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 12वां स्थान हासिल किया था। इसके बाद भारत 1958 के कार्डिफ गेम्स में 2 गोल्ड सहित 3 मेडल जीतकर 8वें स्थान पर रहा था। वहीं, 1982 के ब्रिसबेन गेम्स में भारत ने 5 गोल्ड के साथ कुल 16 मेडल जीते थे और छठा स्थान हासिल किया था।