1 झंडू कुमार पुरुष हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग ब्रॉन्ज

2 ऋषिकांत सिंह पुरुष 60 किग्रा भारोत्तोलन सिल्‍वर

3 मीराबाई चानू महिला 48 किग्रा भारोत्तोलन गोल्‍ड

4 राजा मुथुपांडी पुरुष 65 किग्रा भारोत्तोलन सिल्‍वर

5 ज्ञानेश्वरी यादव महिला 53 किग्रा भारोत्तोलन सिल्‍वर

6 बिंदियारानी देवी महिला 58 किग्रा भारोत्तोलन ब्रॉन्ज

7 शर्मिला धनखड़ महिला शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स गोल्‍ड

8 सरवेश कुशारे पुरुष हाई जंप एथलेटिक्स सिल्‍वर

9 शिल्पा के. शायला महिला शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स ब्रॉन्‍ज

10 वल्लुरी अजया बाबू पुरुष 79 किग्रा भारोत्तोलन सिल्‍वर

11 हरजिंदर कौर महिला 69 किग्रा भारोत्तोलन सिल्‍वर

12 गुलवीर सिंह पुरुष 10,000 मीटर एथलेटिक्स सिल्‍वर

13 मुरली श्रीशंकर पुरुष लंबी कूद एथलेटिक्स सिल्‍वर

14 दिलीप गावित पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स गोल्‍ड

15 मोहम्मद बासिल पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स सिल्‍वर

16 लवप्रीत सिंह पुरुष 110 किग्रा भारोत्तोलन सिल्‍वर

17 सीमा कालीरामना डिस्कस थ्रो एथलेटिक्स ब्रॉन्ज

18 अस्मिता डे महिला 48 किग्रा जूडो गोल्‍ड

19 हर्ष सिंह पुरुष 60 किग्रा जूडो गोल्‍ड

20 यामिनी मौर्य महिला 57 किग्रा जूडो सिल्‍वर

21 नीरज चोपड़ा पुरुष भालाफेंक एथलेटिक्स सिल्‍वर

22 यशवीर सिंह पुरुष भालाफेंक एथलेटिक्स ब्रॉन्ज

23 तेजस्विन शंकर पुरुष डेकाथलॉन एथलेटिक्स ब्रॉन्ज

24 प्रीति पवार महिला 54 किग्रा मुक्केबाजी गोल्‍ड

25 जैस्मिन लंबोरिया महिला 57 किग्रा मुक्केबाजी गोल्‍ड

26 प्रवीण चित्रावेल पुरुष ट्रिपल जंप एथलेटिक्स सिल्‍वर