CWG 2026: बॉक्सिंग में लगातार तीसरा गोल्ड जीतने से चूका भारत, 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह को सिल्वर से करना पड़ा संतोष

Jadumani Singh Mandengbam, Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी है। महिला बॉक्सर प्रीति पवार और जैस्मिन लम्बोरिया के बाद अब पुरुष बॉक्सर जादुमणि सिंह ने भी भारत को एक और मेडल दिलाया है। हालांकि वे गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए और 55 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जाई डिक्सन के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। भारत बॉक्सिंग में लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीतने से चूक गया है।