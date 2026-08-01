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भारतीय पैरा एथलीट्स ने CWG 2026 में रचा इतिहास, पहली बार जीते 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत का पैरा इवेंट्स में अभियान समाप्त हुआ। देश ने कुल 7 मेडल जीते, जिनमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 01, 2026

CWG 2026

पैरा इवेंट्स' में भारत ने कुल 7 मेडल जीते। (photo - IANS)

Commonwealth Games 2026 para sports: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय पैरा एथलीट्स ने इतिहास रच दिया है। अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत का 'पैरा इवेंट्स' में अभियान समाप्त हुआ, जिसमें देश ने कुल 7 मेडल जीते। इनमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे।

झंडू कुमार ने खोला था खाता

झंडू कुमार देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल का खाता खोलने वाले भारतीय रहे। दो ग्रुप वाले मुकाबले में झंडू ने 130.9 के बेस्ट रिजल्ट के साथ 'ग्रुप-बी' में टॉप किया। उन्होंने युगांडा के डेनिस म्बाजीरा (114.1) और ऑस्ट्रेलिया के बेन राइट (110.9) को आसानी से पीछे छोड़ते हुए मेडल की दौड़ में जगह बनाई।

हालांकि, कंबाइंड स्टैंडिंग में नाइजीरिया के रिलुवान इदरीस ने 132.8 की बेस्ट ओवरऑल लिफ्ट के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने 131.0 के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। झंडू की 130.9 की लिफ्ट ब्रॉन्ज मेडल पक्का करने के लिए काफी थी। सिल्वर मेडल के लिए हुए कड़े मुकाबले में वे हार्डिंग से सिर्फ 0.1 पीछे रहे।

इसके अलावा, तीन इवेंट्स में पोडियम पर दो भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी रही। इसमें महिलाओं का शॉट पुट एफ57, पुरुषों का शॉट पुट एफ57 और पुरुषों की 100 मीटर एफ47 रेस शामिल रही।

विमेंस शॉट पुट एफ57' में गोल्ड मिला

'विमेंस शॉट पुट एफ57' प्रतियोगिता में देश को एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल हाथ लगा। पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने फाइनल में 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं, शिल्पा कंचुगरकोप्पालु शायला ने 7.26 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ ब्रॉन्ज जीता। घाना की जिनाबु इसाह ने 8.65 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

इसके बाद 'पुरुषों की 100 मीटर टी47 दौड़' में भारत ने गोल्ड के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। दिलीप महादु गावित ने 10.71 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ ने 10.83 सेकंड के साथ सिल्वर अपने नाम किया। इस स्पर्धा का ब्रॉन्ज इंग्लैंड के केविन सैंटोस (10.85 सेकंड) ने हासिल किया।

'पुरुषों के शॉट पुट एफ57' में भी भारत ने 'डबल पोडियम' फिनिश करते हुए सिल्वर और गोल्ड जीते। सोमन राणा ने 13.40 मीटर के विनिंग थ्रो के साथ पुरुषों के शॉट पुट एफ57 इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। वहीं, शुभम जुयाल ने अपने आखिरी प्रयास में 13.28 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल पक्का किया। कैमरून के सेड्रिक इड्रिस लेकेजो अजमदजी ने 12.57 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता।

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Updated on:

01 Aug 2026 08:48 pm

Published on:

01 Aug 2026 08:48 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / भारतीय पैरा एथलीट्स ने CWG 2026 में रचा इतिहास, पहली बार जीते 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज

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