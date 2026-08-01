भारतीय पैरा एथलीट्स ने CWG 2026 में रचा इतिहास, पहली बार जीते 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज

'पुरुषों के शॉट पुट एफ57' में भी भारत ने 'डबल पोडियम' फिनिश करते हुए सिल्वर और गोल्ड जीते। सोमन राणा ने 13.40 मीटर के विनिंग थ्रो के साथ पुरुषों के शॉट पुट एफ57 इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। वहीं, शुभम जुयाल ने अपने आखिरी प्रयास में 13.28 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल पक्का किया। कैमरून के सेड्रिक इड्रिस लेकेजो अजमदजी ने 12.57 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता।