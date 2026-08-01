CWG 2026: लवलीना बोरगोहेन ने जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर से हारी

28 वर्षीय लवलीना के लिए यह उनका पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल है। इससे पहले वह 2018 और 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल नहीं जीत पाई थीं। आज इस सिल्वर मेडल के साथ लवलीना ने मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स का ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया है। ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीतकर उन्होंने यह कमाल किया। इसके अलावा वह एशियन चैंपियनशिप्स में भी मेडल्स जीत चुकी हैं।